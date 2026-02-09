即時中心／林韋慈報導

昨（8）日日本完成眾議院改選，此次選舉不僅是多年來首度在冬季投票，也是戰後史上競選期最短的一次，卻絲毫無礙首相高市早苗的勝選氣勢。她所率領的自民黨在這次大選中橫掃國會，以壓倒性優勢取得過半席次，再度穩固執政地位。而選戰中的小趣味也被台灣網友討論，日本電視台為了增加開票收視率，會提供候選人的「小情報」。

比起嚴肅的政治開票，日本電視台轉播時出現的「候選人小情報」，意外成為台灣關注日本大選的話題。為了拉近與觀眾距離、提升收視率，日媒會在畫面下方搭配候選人的生活趣事，讓嚴肅的選戰多了幾分人味，也引發台灣網友熱烈討論。

像是在台灣知名度頗高的前首相麻生太郎，自介中展現「動漫迷」一面，「好期待《海賊王》的連載」；現任防衛大臣小泉進次郎則是「超愛薑汁燒肉，只要菜單上有就一定會點」。

本屆選舉自民黨共拿下316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多席次的紀錄。而即將帶領日本迎向新局的首相高市早苗，在自己所屬的奈良第二選區，更以88.7％得票率高票當選，她的生活小自介是「喜歡重金屬和阪神虎」，展現親和一面。





原文出處：快新聞／日改選麻生太郎成焦點！自介「期待海賊王連載」 高市早苗喜歡重金屬和阪神虎

