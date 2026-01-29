日放射技師騙「要拍X光」病房內強脫女高中生衣 被逮荒謬喊：我壓力大

29歲的小澤拓海，涉嫌性騷18歲女高中生。（翻攝自YouTube）

日本千葉縣市川市爆發一起醫療性醜聞。任職於東京齒科大學市川綜合醫院的29歲診療放射線技師小澤拓海，涉嫌於2025年12月10日上午，利用職務之便進入一名18歲住院女高中生的病房，並以「要拍攝上半身X光照」為藉口，誘導對方在不具備檢查設備的普通病房內脫去衣物。

食髓知味！當日下午二度闖入 受害者機警揭發

根據《FNN》報導，令人憤怒的是，嫌犯疑似食髓知味，當日下午竟再度闖入該名女高中生的病房，宣稱為了後續診斷「需要拍攝腹部照片」，企圖要求被害人二度脫衣。由於醫院內進行放射線檢查通常需前往特定檢驗室，在病房內要求脫衣的舉動極其異常，案情隨即曝光，警方於獲報後迅速將其逮捕。

身敗名裂承認犯行！「壓力大」成性騷藉口 重創醫大附醫院譽

面對警方偵訊，小澤拓海對所有指控供認不諱，並給出了令外界傻眼的作案動機。他聲稱是因為「對未來感到不安」以及「累積了太多壓力」，才會尋找受害者下手。這番言論引發日本網友群情激憤，痛批其利用醫療專業犯罪不可原諒。目前醫院方面已公開致歉，而小澤則將面臨法律的嚴厲裁決，其專業執照恐因此不保。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

