日政壇「台灣女婿」瀧波宏文會見林佳龍 談防災、經貿合作

日本參議員、「台灣女婿」瀧波宏文近日率團訪台，會見林佳龍談防災、經貿、體育合作。（外交部提供）

外交部日前表示，近期將陸續有不少日本訪團來台，提升雙邊互動與溝通。而有台灣女婿之稱的農林水產副大臣、參議員瀧波宏文，昨（22）日再度率領「TY會」成員踏上台灣，會見外交部長林佳龍等政要，訪團成員也同時就台日防災、經貿合作及體育、地方交流等交換意見。 林佳龍也在個人臉書上，提及其夫人當初的國籍法務問題。

外交部今日指出，部長林佳龍於22日接見「日本參議院TY會台灣訪問團」瀧波宏文參議員一行，雙方就推展台日第三國合作、防災、經貿合作等議題交換意見。

林佳龍表示，歡迎瀧波宏文參議員再次率領「TY會」成員訪台，並指出台日同處第一島鏈重要位置，共同面對來自中國壓力，不僅在安全上關係密切，也是堅實的經貿夥伴，雙方產業結構互補，期盼未來攜手合作共同協助第三國發展。另外，台日共同面臨天然災害的挑戰，可強化雙方在防災領域的合作，以強化彼此的社會韌性。

瀧波參議員特別分享他擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程，欣見日本參議院友台力量逐漸擴大。訪團成員另就台日體育、自行車、地方交流等交換意見。

林佳龍也繼就台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開我國入會談判工作，共創區域榮景。

同時，林佳龍也在社群臉書提及，「台灣女婿」瀧波宏文是歷來日本內閣成員訪台的最高層級之一，而其夫人則是土生土長的台灣人，當年兩人在日本登記結婚時，夫人的國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓他深刻體會戶籍制度對台灣的不公；也因此，他積極推動修法，並在法務省研議修法時推了一把，成為關鍵的力量之一。

