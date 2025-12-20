日政府示警：東京大地震恐釀1.8萬人死亡！30年內發生機率高達7成

日本政府於19日公布的1份報告顯示，若東京成為大地震的震央，在最壞情況下，預計將有約1.8萬人喪生。（示意圖／達志／美聯社）

根據日本政府於19日公布的1份報告顯示，若東京成為大地震的震央，在最壞情況下，預計將有約1.8萬人喪生。報告指出，未來30年內發生此類地震的機率高達7成。

據《日本時報》報導，若規模7的地震侵襲東京南部，依日本震度分級制度（Japan’s shindo seismic intensity scale）判定，將出現震度「6強」的強烈搖晃，影響範圍不僅限於東京都，也將波及周邊多個都道府縣。死亡人數主要集中於東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣。

這場地震同時將造成約83兆日圓（約合新台幣16.5兆元）的經濟損失，並重創日本中央政府的功能，包括政治、行政與商業體系，其影響預料將向全球擴散。

這是日本政府相隔12年後首次公布新的災害損失推估。與2013年的預測相比，最新評估認為，由於首都圈防災準備已有所改善，死亡人數、實體破壞與經濟損失皆有所下修。

儘管如此，報告仍指出，由於多數中央部會大樓集中於東京都，政府運作在地震發生後仍可能暫時受限。不過，因相關建築已完成耐震強化工程，發生全面倒塌的可能性相對不高。

在預估的死亡人數中，約有1.2萬人將死於火災，另有約5,300人因建築物倒塌而喪生。此次報告亦首度納入「間接死亡」的估算，負責彙整損失評估的政府委員會，參考近年多起重大地震的數據，推算出不同於地震直接致死的間接死亡人數。

所謂間接死亡，指的是例如因長期滯留避難所，或地震後原有疾病惡化而死亡的情況。委員會估計，若東京發生大地震，間接死亡人數可能介於1.6萬人至4.1萬人之間；但報告也補充指出，若停電與停水時間拉長，或避難生活持續時間延長，實際數字仍可能進一步上升。

本次損害評估採用最壞情境假設，即冬季午後發生地震，並伴隨時速約28.8公里的強風。在此情況下，預估將有約40萬棟建築完全毀損，其中約11萬棟為地震直接造成，另有約27萬棟因隨後引發的火災而遭焚毀。

地震發生後，首都圈將有約840萬人因大眾運輸全面停擺而無法返家，其中觀光客與商務旅客最多可能達88萬人。地震2週後，避難所收容人數預估可達480萬人，包含最初選擇留在家中，但隨後因糧食與物資耗盡而被迫撤離的人口。

政府表示，未來將持續強化對首都直下型地震風險的宣導，以促進民眾及相關單位提前做好防災準備。

與2013年的推估相比，最新報告認為，因為廣泛安裝「地震斷電器」，能在偵測到地震時自動切斷電源，加上生活型態的改變，例如吸菸率下降，家庭與工作場所明火使用減少，使火災發生機率降低，因此建築物全毀數量預估減少約3成。這些因素同樣使死亡人數的預測值，較12年前的估算下降超過2成。

日本政府在2015年制定的防災基本計畫中，曾設定目標，希望至2024財政年度前，將災害損失水準降至2013年估算的一半左右。然而，這一目標最終未能達成。

本次估算結果，由政府於2023年設立的專門委員會負責彙整，目的在於因距離上一次評估已超過10年，必須更新潛在災害規模的整體判斷。

