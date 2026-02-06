日政府證實高市早苗下月19日訪美 或討論關鍵礦產與中國海擴



美國總統川普5日表示，期待日本首相高市早苗3月19日訪問美國。日本官房副長官佐藤啓6日在記者會證實確有此事，並說這次是白宮發出邀請，「我們將做好充分準備，使這次行程成為一次有意義的訪問」。

高市早苗下月訪美 兩人即將二次會面

綜合每日新聞等日媒報導，佐藤說道，高市預定訪問美國，「在動盪不安的國際局勢之中，將再次與川普確認日美之間堅定不移的團結與合作。將在外交、經濟、安全保障等廣泛領域進一步推動日美合作，並積極籌備，使此次訪問成為開創日美同盟嶄新歷史的有意義行程。」

佐藤表示：「首相表示，若所有狀況皆允許，會按照美方提出的日程來調整訪問美國的方向」，日方有向美方詢問3月20日前後訪美的可能性。佐藤並無回覆關於訪問的具體形式，對於川普「完全且全面」支持以高市為首的執政聯盟一事，他也回道：「政府立場拒絕評論。」

高市曾在1月2日與川普的通話中，與川普達成今年春季訪美的共識。若此次高市訪美得以實現，這將是繼去年10月在日本首次會晤之後，兩國領導人的第二次面對面會晤，也是高市就任首相後首次訪美。預計川普政府會採取國賓禮遇，舉辦歡迎儀式與官方晚餐會，也會舉辦美國建國250週年的紀念活動。

川普力挺高市勝選 訪美可能會談什麼？

預計高市在川普4月訪問中國之前，將確認日美在強化包含關鍵礦產在內的供應鏈合作，以及包括對美投資在內的經濟合作。同時，鑑於中國在東海與南海加強帶有霸權主義色彩的行動，以及北韓推進核武與飛彈開發，雙方也將確認強化日美同盟的嚇阻力量。

川普5日在真實社群（Truth Social）上發文寫道：「高市首相以及她的執政聯盟所做的工作，理應獲得高度肯定。因此，作為美國總統，我很榮幸對她以及她那備受尊敬的聯盟所代表的一切，給予完全且全面的支持與背書。她絕不會讓日本人民失望！祝福你們在這個極其重要的星期日投票順利。」

