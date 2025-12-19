日政府「首都直下型地震」報告 估7.0地震機率達7成

NHK午間新聞主播利根川真也報導，「如果東京都心南部發生M7.3地震，包括東京、埼玉、千葉、神奈川等，廣大範圍將有6級以上的震度，部分地區可能有7級以上震度。」

調查委員會指出，由於近年來各級政府強化建築物防震，以及宣導民眾搬離人口過度密集區域，因此這次的最新預估災情比12年前的數字少了20到30%，但估計無家可歸的民眾約840萬人，受停電影響的人數更多達2400萬人，因此有關各方仍然不可掉以輕心。

日本內閣防災擔當大臣赤間二郎表示，「要如何防止重大災情的被害程度，我們要認真接受建議並進行處理，必須把推動緊急應變的計畫反映給政府高層。」

事實上，在這次報告出爐之前的2023年，預估災情最慘重的東京都，消防廳就以一系列的宣導動畫影片，提醒民眾地震時可能遇到的狀況，包括地震引發火災、停電造成警報器無法啟動、受困於損壞大樓內無法脫身等等，以及平時該如何做好準備。

東京都消防廳宣導影片中提到，「確認消防暨警報設備的設置地點，設法防止家具傾倒或移動，建立確認公寓鄰居安全與否的體制，公寓內要準備擔架，並隨身攜帶使用說明書。學習緊急應變的知識與技術，參加防災訓練，為地震應變做準備吧。」

報告中特別提到，比起地震直接造成的生命財產損失，地震引發的火災更為可怕。例如最新預估損毀的40萬棟房屋，有70%的比例是毀於火災。另外，停電導致各種系統無法運作，災民無家可歸的同時也不能去上班，間接引起經濟活動衰退。因此預估的經濟損失將達到83兆日圓，占2024年度GDP的13%以上。