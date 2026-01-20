日教授示警「今年小心大地震」 專家：台灣也要注意

日本地球科學專家鎌田浩毅近日示警，日本已經進入了完全不同等級的「極端嚴重災害季節」，今（2026）年特別要對大規模地震提高警覺。（示意圖／unsplash）





日本地球科學專家鎌田浩毅近日示警，日本已經進入了完全不同等級的「極端嚴重災害季節」，今（2026）年特別要對大規模地震提高警覺，不只是政府早已示警的南海海槽大地震，還有千島海溝、日本海溝大地震及首都直下地震，都可能造成嚴重損害。此外，台灣地震專家郭鎧紋也指出，菲律賓海板塊有能量累積趨勢，台灣也需要注意強震的發生。

據《FRIDAY DIGITAL》報導，地球科學專家、京都大學名譽教授鎌田浩毅表示，千島海溝、日本海溝大地震發生之前，周邊地區通常會先出現規模7左右的地震，而去（2025）年12月發生在青森外海的規模7.5地震，就有可能只是前震。而過去千島海溝、日本海溝地震都伴隨巨大海嘯，襲擊範圍從北海道至關東一帶的太平洋沿岸地區，若真的發生強震，預測岩手縣宮古市可能有29.7公尺海嘯，北海道襟裳町與青森縣八戶市，也會有超過26公尺的海嘯。

鎌田浩毅繼續說明，除了上述地震之外，另一個要注意的是首都直下型地震，預測在30年內發生機率為70%，內陸型首都直下地震風險正一天天升高；而目前最令人感到擔憂的，莫過於規模恐達9的「南海海槽大地震」，預測30年內發生機率為60%至90％以上，依照歷史數據推測，可能發生在2035年前後5年。

日本可能發生強震，同處地震帶上的台灣也不能輕忽，據《TVBS新聞網》報導，地震專家郭鎧紋指出，位於台灣周邊的菲律賓海板塊，自1972年12月2日後，周邊就沒有發生過規模7.9以上的地震，有慢慢累積能量的趨勢，未來可能會爆發規模7.5至8的地震，需多加留意。

