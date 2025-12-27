日教頭讚劉任右爆發力 稱台灣青棒水準極高
（中央社記者謝靜雯新北27日電）台日高中棒球對抗賽日本北海道聯隊今天以0比4不敵平鎮高中；北海道聯隊總教練森本琢朗稱讚平鎮先發投手劉任右天賦佳，在日本沒見過這種爆發力型的投手，也看到台灣球隊展現非贏不可決心。
2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，日本北海道聯隊受制於平鎮高中兩任投手劉任右、何樺，沒能拿下分數，吞下敗仗。
北海道聯隊總教練森本琢朗稱讚平鎮先發投手劉任右，是天賦很好的投手，尤其直球很棒、投得很精彩，讓北海道聯隊的打者都上不了壘，沒辦法有太好的攻勢，在日本幾乎看不到這種「爆發力型的投手」。
北海道聯隊今天先發投手島田爽介也是球隊王牌，今天投5局失掉2分都非責失分、承擔敗投；森本琢朗表示，島田爽介今天先發表現不錯，只是隊友守備失誤多，但他還是有穩住、沒有擴大失分危機。
此次對抗賽與台灣兩支青棒隊平鎮高中、羅東高工交手，森本琢朗表示，台灣青棒水準很高，在比賽過程中，展現非贏不可的決心和拚勁，也讓日本的球員學習到很好的精神。（編輯：李亨山）1141227
其他人也在看
台日對抗賽》劉任右的Power 日本教頭直呼很少見
平鎮高中「怪物左投」劉任右今睽違1個多月登板，對北海道聯隊先發5局飆4K無失分，讓北海道聯隊總教練森本琢朗直呼，打者被他直球的力量壓制。被視為青棒最強左投的劉任右，9月投完U18世界盃後在黑豹旗狀況不佳，備戰台日對抗賽期間調整投球機制，教練希望他以控球為主，今對北海道聯隊展現成果，4局下才被敲唯一安自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
劉任右台日高中棒球賽先發搶勝 點日打者壘間破壞力
（中央社記者謝靜雯新北27日電）台日高中棒球對抗賽平鎮高中今天派出左投劉任右先發，投5局無失分、飆速148公里，率隊搶勝；劉任右先前休息約1個月調整穩定性和投球機制收到成效，也表示日本打者壘間破壞力強是值得學習的地方。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中信盃台日高中棒球對抗賽》台灣棒球真的很強！ 北海道監督賽後大讚平鎮高中
中信盃台日高中棒球對抗賽今天圓滿落幕，北海道聯隊以0比4落敗，不敵平鎮高中，北海道監督森本琢朗賽後體會到台灣棒球的強大，他總結這次賽事，「重新體會到台灣棒球的強力，並且對於勝利的執念。」TSNA ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中信盃台日高中棒球對抗賽》「怪物左投」劉任右要求控球！ 微調機制後飆148公里有點意外
中信盃台日高中棒球對抗賽今天由平鎮高中以4比0擊敗北海道隊，劉任右主投5局飆出5次三振，拿到勝投，只被敲出1支安打，賽後平鎮高中總教練吳柏宏提到，劉任右狀況比之前來得好，控球有辦法掌握好球帶，大多數用直球壓迫攻擊，打者比較難掌握。TSNA ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台日高中對抗賽／平鎮完封北海道 主帥、先發仍喊這2點台灣不如日本
中信盃台日高中棒球對抗賽最後一天由平鎮高中交手北海道聯隊壓軸，此役平鎮先發劉任右繳出5局4K無失分好表現，率隊4：0奪下完封勝，不過主帥吳柏宏仍認為台灣選手應該向日本學習投球節奏，劉任右也點出日本球員在跑壘上很有技巧，這部分是他們應該要加強的。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
TPBL》三上悠亞助陣點燃主場擠爆洲際迷你蛋 夢想家火力點全面開花六人上雙位數擊退戰神
福爾摩沙夢想家今日（12/27）在臺中主場迎戰臺北台新戰神，現場湧入 3,000 名球迷滿場力挺。三上悠亞（Mikami Yua）正式以職籃啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分於夢想家主場亮相，以充滿活力的演出帶動全場應援氣氛。賽事方面，夢想家全場展現高侵略性的團隊表現，終場以 108：98 擊退臺北台新戰神，目前戰績為 7 勝 7 敗。首節雙方開局互有來往，夢想家進攻端持續施壓，打出一波 9：0 攻勢拉開比分，並把握對手失誤與空檔機會擴大領先。馬建豪首節外線 2 投 2 中，為球隊穩定輸出，帶領夢想家在第一節取得優勢。次節夢想家延續進攻節奏，開節再度火力全開，霍爾曼與吳家駿接連取分，馬建豪也連續命中外線，團隊再拉出 15：4 的攻勢擴大比分。霍爾曼隨後命中三分球，助夢想家一度將領先擴大至 21 分。不過戰神把握反擊機會合力追分，夢想家上半場結束仍以 57：48 保有領先。易籃後，夢想家延續上半場的防守強度，持續在外圍施壓，迫使對手多次在時間壓力下勉強出手，並藉由防守帶動快攻與轉換節奏，一度將領先優勢穩穩維持在雙位數。不過對手並未就此退縮，第三節後段成功限制夢想家外線出手並趁勢追麗台運動報 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
MLB／「30.7」關鍵數字！道奇打線高齡化 拚三連霸有隱憂
洛杉磯道奇在2025年最大的問題無疑是牛棚，球團在進入休賽季後也已迅速回應，簽下市場上最頂級的終結者狄亞茲（Edwin Díaz），加上原本就具備多名火球型投手，外界普遍預期道奇牛棚在新賽季將有...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前 ・ 1
台日高中棒球對抗賽 九州聯隊牟禮翔攻上二壘 (圖)
2025中信盃台日高中棒球對抗賽26日下午在新莊棒球場由九州聯隊與北海道聯隊交手，九州聯隊跑者牟禮翔（左）一度攻上二壘得點圈。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB》道奇補強沒極限！傳鎖定「外野強打」拚三連霸
洛杉磯道奇隊在奪下世界大賽二連霸後，補強腳步完全沒有放緩，在網羅最強後援迪亞茲（Edwin Díaz）穩定牛棚後，美媒《ClutchPoints》分析，下一個目標鎖定強化外野防區，而目前自由市場上的頂級強打外野手塔克（Kyle Tucker），正是道奇隊眼中的理想人選。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
台日高中棒球對抗賽 北海道聯隊島田爽介先發 (圖)
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日在新莊棒球場舉行最後一天賽程，晚場由日本北海道聯隊與桃園平鎮高中對決，北海道聯隊派出島田爽介（圖）先發登板。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
TPBL》決勝節展現強心臟特質 高國豪：天氣冷好險還能保持好手感
新竹攻城獅花光20分領先，所幸在高國豪第四節4投4中獨拿9分、全場攻下18分的表現，最終仍以97：90擊退新北國王，拿下2連勝，以7勝7負的戰成重回5成勝率。攻城獅在第三節攻勢停滯，讓國王洋將沃許本獨拿16分，帶起31：11的攻勢追平比分，但決勝節的僵持階段，高國豪再度展現強心臟特質，4次出手全進，自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
科技結合原鄉特色! 經濟部將創新技術導入原鄉
南部中心／洪明生 屏東報導經濟部產業技術司，在屏東瑪家國中，舉辦「科技孕育原鄉創新」成果展，展示多項結合原民文化，與前瞻科技的創新應用。透過「省工、高值、永續」三大核心，在原鄉建立具有競爭力的產業模式，吸引青年返鄉。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冬天泡湯恐猝死？醫師曝這「5行為」要小心！
生活中心／尤乃妍報導冷氣團來襲，全台氣溫驟降，天氣一冷，就想泡個暖暖的熱水澡或溫泉。對此，胸腔內科醫師黃軒提醒，冬日泡湯若不注意，恐導致血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，進而提高猝死風險，且通常發生在平時「看起來很健康」的人身上。民視健康長照網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台中靜思堂防災士培訓 防災意識深入社區
落實環保、是減緩地球受傷，同時也要強化防災。台中靜思堂、最近舉辦兩場防災士培訓課程，有來自各行各業的民眾、甚至夫妻一起報名參加。就連日本學校、都專程來學習。 「 我們要出動我們的空拍機。」台中靜...大愛電視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
發紅包了！證交所馬年紅包袋、書法名家親筆春聯、一元復始立卡限量領
隨著 2025 年進入倒數，臺灣證券交易所為迎接嶄新的 2026 馬年，提前展開賀歲活動，特別製作以「福馬」為主題的系列春節賀禮。透過精緻的紅包袋、吉祥賀卡及書法家李郁周先生揮毫的春聯，向全台投資人傳遞新年祝福，並期許新的一年台灣資本市場能如駿馬奔騰，持續穩健發展。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台日高中棒球賽九州聯隊不敗 教頭：想再挑戰平鎮
（中央社記者謝靜雯新北27日電）台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與台灣羅東高工交手，以3比1拿勝，此次對抗賽戰績2勝1和；九州聯隊總教練加藤慶二卻表示，想再挑戰一次和局作收的平鎮高中，笑說想打延長賽。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》日本超細膩跑壘術 1動作讓怪物左投劉任右不安定
平鎮高中「怪物左投」劉任右進睽違1個多月登板，生涯第二度對上日本球隊先發5局飆4K無失分，聯手U18世界盃隊友何樺以4：0完封北海道聯隊。劉任右在9月投完U18世界盃後在黑豹旗狀況不佳，備戰台日對抗賽期間調整投球機制，教練希望他以控球為主，今對北海道聯隊展現成果，4局下才被敲唯一安打，最速飆到148自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
是稱讚還是互酸？林俊憲：準備了8年 陳亭妃：羨慕對方遊覽車很多
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導綠營在台南市長初選上演妃憲大戰，兩人今(12/27)被問到，可否說出一個對方的優點，林俊憲表示，陳亭妃已經準備8年，這是可...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》台灣怪物左投劉任右發威 5局完全宰制日本
平鎮高中今天推派「怪物左投」劉任右先發，合計5局僅被敲1支安打，完全壓制北海道聯隊，助隊前5局取得2：0領先。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其他打者仍無法突破，劉任右合計5局飆4次三振，有2次四死球，無失分，讓北自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》好想跟平鎮再打一次 日本不敗教頭老實說
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊今下午2點以3：1擊敗羅東高工，最終以2勝1和收尾，只是總教練加藤慶二仍對前天對平鎮高中2：2的比賽念念不忘，直言那一天其實很想打延長賽，「好想再跟平鎮再勝負一次！」九州聯隊陣中最好的投手是夏季甲子園冠軍投手新垣有絃，他在25日對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話