日整骨師伸淫爪 對女客出手下場慘了

日本愛媛縣一間整骨院的男整骨師遭女客人指控，對她做出猥褻行為。警方於4日逮捕該名整骨師，正在對犯案動機以及是否有其他受害人進行調查。

根據愛媛電視台報導，警方調查指出，這名44歲的男嫌犯，住在西予市野村町，遭以「不同意性交罪」等罪名逮捕。

警方指出，嫌犯於今年6月8日下午1時至2時半之間，在其位於西予市城川町高野子的整骨院內，對一名18歲以上的女性進行猥褻行為。

警方在接獲女性的報案後展開調查，並確認了嫌犯的嫌疑。據了解，該女性曾經多次前往該整骨院接受治療。嫌犯目前在警方調查過程中始終保持沉默。

該整骨院由男嫌犯一人經營，警方也正在進一步調查其動機以及是否存在其他犯罪行為。

