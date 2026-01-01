娛樂中心／綜合報導

歌手王ADEN 近日受邀前往桃園一所高中進行校園演唱，原本氣氛熱烈，卻在表演途中發生插曲。一名女學生突然走上舞台，打亂原本設計好的舞蹈橋段，讓王 ADEN 無法順利完成原本的「大跳」段落，當場表情略顯僵硬，甚至蹲下來調整情緒，相關討論迅速延燒。隨著事件發酵，不少網友開始翻出其他藝人面對突發狀況的應對方式，認為高 EQ 的臨場反應往往能化解尷尬。其中，被封為「最辣日文女教師」的長瀨昆妮，近日在舞台上的一段演出畫面，就被拿來與王 ADEN 的事件作對比，掀起另一波討論。

日文女神正面開雙洞「超震大跳」！阿北「突衝上台」亂入尬舞 她真實反應曝光

長瀨昆妮過去曾因連千毅女秘書身分受到關注，後來轉型投入廟會與舞台演出領域。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書）









長瀨昆妮過去曾因連千毅女秘書身分受到關注，後來轉型投入廟會與舞台演出領域，並積極學習 DJ 技能，接下各式各樣的表演邀約。日前她登台演出時，身穿造型大膽的服裝，胸前鏤空設計搭配吊帶襪，，現場氣氛相當火熱。未料表演進行到一半，一名年長男子突然緩緩走上舞台，讓現場出現短暫的錯愕時刻。面對突如其來的狀況，長瀨昆妮先是愣了一秒，隨即露出笑容，對著阿伯比出讚的手勢，並自然地與對方互動，接著不慌不忙地完成整段演出，成功穩住全場節奏，事後她也透露，當下其實相當擔心長輩行動不便，萬一在舞台上跌倒受傷，後果不堪設想。





長瀨昆妮其實相當擔心長輩行動不便，萬一在舞台上跌倒受傷，後果不堪設想。。（圖／翻攝自長瀨昆妮臉書）













相關畫面在網路曝光後，引來大量網友留言討論，紛紛稱讚她的臨場反應與親和力，「妮妮真的很厲害，性感又可愛」、「爺爺都忍不住站起來了，女神魅力太強」、「看得出來處理得很圓融」、「那個手勢太謎了，卻意外很好笑」。不少人也認為，相較於情緒外顯的反應，長瀨昆妮的處理方式展現出成熟與高 EQ，也讓事件在歡笑中落幕。

















