日文女神辣舞撐不住 阿公失守「站起來了」下一秒衝舞台畫面曝光

娛樂中心／綜合報導

有最辣日文老師之稱的長瀨昆妮近年轉換跑道成為電音DJ。（圖／翻攝自IG @nagase_queenie）

長瀨昆妮過去因在連千毅的直播中擔任助攻秘書而爆紅、被網友封為「全台最辣日文老師」，即使連千毅入獄後聲量不減，仍活躍於各類活動與廟會演出。她近日受邀登台表演時，再度因一段意外插曲引發熱議，相關畫面在社群平台瘋傳。

當天活動現場人潮眾多，長瀨昆妮一登台便以火辣造型吸引全場目光。身穿大紅色中空背心的她，胸前挖空剪裁大膽吸睛，若隱若現的線條相當搶眼，下半身搭配黑色蕾絲蛋糕短裙與黑紅配色絲襪，整體造型性感又帶點舞台感，隨著音樂熱舞，現場氣氛瞬間被點燃。

廣告 廣告

長瀨昆妮同時會遊走於廟會活動。（圖／翻攝自IG @nagase_queenie）

就在表演進入高潮、節奏愈發熱烈時，台下突然出現插曲。一名情緒高漲的老翁竟「站起來了」沿著階梯徑直衝向舞台，近距離「亂入」表演，讓現場觀眾一陣驚呼。突如其來的狀況也被完整拍下，長瀨昆妮當下明顯愣了一下，但很快調整情緒，展現專業與臨場反應。

長瀨昆妮近期在活動中有阿北竟然「站起來了」沿著階梯徑直衝向舞台。（圖／翻攝自IG @nagase_queenie）

面對長輩突然上台，她沒有慌亂或閃避，而是主動關心對方狀況，先確認老人家站得穩、不會跌倒，並笑著稱讚對方「爺爺上台跳舞，給你一個讚！」語氣輕鬆又不失尊重。由於對方試圖伸手互動，她也盡可能保持適當距離，避免任何可能的危險發生，隨後才繼續完成表演。

這段「阿公亂入」的畫面曝光後，網友討論熱烈，有人笑稱是「最狂廟會插曲」，也有人大讚長瀨昆妮臨場反應成熟，不僅身材吸睛，處理突發狀況的態度也相當得體。整起事件雖然意外，卻也讓她再次因話題與人氣登上焦點，被不少人形容為「人美心也美」。

更多三立新聞網報導

熱狗跨年夜沒登台 在家陪女兒慘遭「一句話破防」網笑：侮辱性極強

aespa首登紅白硬撐3人上陣！表演後主持人不發言 態度日網兩極論戰

蔡依林砸9億元開唱不是最狂！音樂人點破4關鍵：這才是真正難做到的事

韓籍女神台灣跨年初登場「全等她開口」訪問遭主持打斷！她發聲回應了

