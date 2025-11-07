日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
🍲【暖心必吃】人氣壽喜燒＆燒肉餐券85折起！線上買現折超划算
想念日本那鍋香氣撲鼻、熱氣蒸騰的壽喜燒嗎？現在不必飛出國，下班後也能輕鬆享受職人級的日式鍋物！從壽喜燒到火鍋、燒肉，各大人氣餐廳紛紛推出冬季限定套餐，都能在線上平台預訂，享專屬折扣。
像是宜蘭「綠舞觀光飯店－日光璽舞」以割烹手法呈現頂級牛肉壽喜燒，湯頭濃郁帶甜香，肉片滑嫩入味；新北「京賀家壽喜燒鍋物」主打和牛與新鮮蔬菜的完美比例，每一口都能嚐到原汁原味；想換點重口味，也可選「豪饌頂級麻辣火鍋」或「無老鍋冰淇淋豆腐鍋」，辣香與奶香交織，暖心又過癮；愛吃燒肉的饕客則可鎖定「原燒日式燒肉」經典套餐與「樂軒和牛專門店」的A5和牛饗宴，肉香油潤、入口即化，現在線上購買餐券85折起，無論是聚餐還是慶祝，都能用划算的餐券品味最道地的日本料理！
👉綠舞觀光飯店 - 日光璽舞 壽喜燒 / 割烹 - 宜蘭
原價2,376元，特價2,023元
👉京賀家壽喜燒鍋物 - 捷運府中站
原價868元，特價825元
👉【台北 | 麻辣鍋】豪饌頂級麻辣火鍋吃到飽－特選和牛套餐
特價1,783元
👉台灣無老鍋｜冰淇淋豆腐鍋｜台灣人氣火鍋推薦｜部分門市不適用
雙人套餐原價
2,189元，特價2,089元
👉樂軒和牛專門店｜令和元年雙人套餐+贈飲品兩杯
特價9,856元
👉原燒日式燒肉
原價
1,000元，特價980元
🍶【下班小確幸】日式居酒屋餐券500元起！免排隊下班即開吃好舒壓
如果上班族下班想吃平價又有質感的日料，那麼推薦你這幾家人氣居酒屋與小酒館，不只氣氛愜意，還能線上預訂、享專屬優惠。像是以炭火燒烤為靈魂的「黑糖殿創意串燒料理」，將傳統日式串燒融入現代風味，從經典烤串到創意拼盤，每一道都充滿驚喜，原價650元、餐券特價只要500元；位於忠孝新生站的「Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館」，主打厚切烤牛肉搭配特製醬汁與酒香氛圍，套餐原價600元，現省近百元；另一間「發肉燒肉餐酒」則以高質感日式燒肉聞名，結合清酒與精釀啤酒的搭配最受老饕喜愛。
👉黑糖殿創意串燒料理
原價
650元，特價500元
👉Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館- 捷運忠孝新生站
原價
600元，特價530元
👉發肉燒肉餐酒 - 台北
原價
650元，特價500元
＊附註警語：開車不喝酒，喝酒不開車
🍣【海鮮控天堂】壽司、精緻和食通通85折起！築地原味一券入手
走訪過日本的海鮮市場，最難忘那一碗碗海膽、鮭魚卵與鮮蝦的海鮮丼，如今這份感動在台灣也能用一張餐券，重溫築地與札幌市場的澎湃滋味。像是東區超人氣的「魚君さかなくん總本店」，以日本築地市場為靈感，將各式海膽、牡蠣、鮭魚卵堆疊成澎湃的海鮮丼，口感鮮甜飽滿，餐券特價850元即可享受；「台北老爺飯店中山日本料理廳」則主打雙人懷石午餐，以季節旬味入菜、展現日式款待精神；「福容飯店順園日本料理」與「彩日本料理（君悅）」則以割烹精神呈現精緻套餐，每道菜宛如藝術品般細膩；至於經典品牌「欣葉日本料理」更推出吃到飽優惠，特價768元即可盡享海味盛宴，海鮮愛好者千萬不能錯過！
👉魚君 さかなくん 總本店 ｜特價850元（原價1,000元）👉點此購買
👉台北老爺飯店｜2F中山日本料理廳2人午餐套餐券 (假日2人+$200) ｜特價2,180元👉點此購買
👉福容飯店｜台北館｜順園日本料理精選套餐券｜假日不加價｜特價800元（原價980元）👉點此購買
👉彩日本料理（台北君悅）｜特價1,628元（原價1,740元）👉點此購買
加碼推薦🍢日本話題名店登台！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌信義開幕
除了超值餐券外，今年也有多間日本人氣餐飲品牌進駐台灣，從仙台職人牛舌到京都家常味，一次滿足所有日料控的味蕾！
● NAGOMI ：欣葉打造「日式會席吃到飽」新境界
欣葉集團最新品牌「NAGOMI 和食饗宴」以「演繹日本和食文化」為理念，重現正統會席料理的細膩節奏，從先付、造身、壽司到烤物、炊合，皆由職人現場製作，生魚片區有多位師傅現切，餐廳更引進日本「女將文化」，讓顧客感受細緻貼心的待客精神，飲品區同樣誠意滿滿，提供生啤、清酒與無酒精飲品，彷彿置身東京高級料亭，若你喜歡「能吃到飽、又講究手藝」的日式饗宴，NAGOMI 絕對是今冬必訪名單。
● 牛舌の檸檬：東京人氣厚切牛舌名店插旗信義區
來自東京、有樂町與大阪都排隊的「牛舌の檸檬」正式來台！主打以炭火現烤的極厚切牛舌聞名，嚴選舌根部位，外焦內嫩、鎖住肉汁，再擠上新鮮檸檬汁提味，全店採日式簡約風格，主打五款套餐，價格落在900至1,300元之間，酸香與炭香交織的層次感讓人一試上癮，無論是牛舌控還是初次嘗鮮的饕客，都能感受日本東京燒肉的靈魂滋味。
● 東山炭燒牛舌：仙台職人三日熟成技法、炭香滿溢
來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」登陸台北 Dream Plaza，原店在日本美食網站 Tabelog 上擁有3.7高分評價，是當地人氣名店，主打「三日熟成牛舌」技法，將牛舌以特製鹽醬調味後靜置熟成，再以炭火慢烤鎖汁，厚實Q彈的口感加上獨特炭香，搭配多樣創意料理如牛舌壽司、牛舌丼飯，展現仙台獨有風味，店內以木質調設計營造靜謐氛圍，是信義區最新「燒肉系高質感日餐」據點。
● 菜な nana：京都家常味在台復刻味
在日本擁有超過120間店的「菜な nana」，由BYO 餐飲集團帶進台北大葉高島屋，首店占地百坪、設有包廂與沙發座，主打「京風現代料理（京モダン）」，以細膩高湯、西京味噌與當令蔬食重現京都家庭風味，人氣料理「OBANZAI」包含自製手工豆腐、湯葉胡麻沙拉、柴魚番茄高湯漬，每一道都展現京都人講究的「一汁三菜」精神。搭配懷石籠盛小菜與炙燒料理，讓天母也能感受日本的款待與溫度。
● かつ丼屋 勝急：厚切豬排日本三重名店登台
日本三重縣名店「かつQ」升級品牌「かつ丼屋 勝急」插旗統一 Dream Plaza，主打「3D劇場丼飯」，厚切豬排高出碗口、香氣撲鼻，餐點提供4款精品豬排丼與3款雙拼定食，首推「厚切里肌豬排丼」與稀有部位「棒腰內豬排丼」，肉質軟嫩油脂分布均勻，台灣限定「海之味盛合豬排丼」更以明太子捲豬排搭配鮭魚卵與草蝦，視覺、味覺雙重滿足，現場開放式廚房讓顧客能近距離欣賞炸豬排金黃出鍋的瞬間，堪稱今年最療癒的炸物體驗。
延伸閱讀》島語、饗A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折
延伸閱讀》全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來
延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
延伸閱讀》2025燒肉餐券優惠整理｜10家必吃人氣名店：佐賀野仁、原燒、和牛吃到飽 燒烤餐廳最低700元有找
延伸閱讀》火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽推薦：海底撈「這樣做」菜品88折、青花驕一招教你「免費吃和牛」！涮乃葉、鼎王、石二鍋...超值餐券
其他人也在看
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 1 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 1 天前
行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 1 天前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
普發一萬選ATM可領6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬開跑，線上登記第二天，但ATM領似乎禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行今（6）日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 1 小時前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 1 天前
普發萬元上路》麥當勞「買一送一」開跑！2份餐點百元有找 還送車牌造型得來速卡
隨著全民普發現金即將上路，麥當勞宣布今（5）日起推出「歲末雙享祭」優惠活動，從早餐到宵夜時段，集結4大主題優惠，包含「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」，以及「7大飲品買一送一」，讓消費者的萬元現金加倍發揮。四大優惠怎麼選？「歲末雙享祭」活動自11月5日起至12月9日止，顧客可於餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及麥當勞App手機點餐......風傳媒 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
咖啡優惠又來了！7-11買2送2 全家「這樣買」比半價還便宜
咖啡優惠來了！全家今（6）日單品美式、單品拿鐵買6送6，除此之外再加碼門市一日限定「自帶環保杯」買任何飲品都折扣8元（原本5元），若搭配寄杯咖啡買6送6喝，相當於比半價便宜；7-11門市大杯濃萃美式買2送2、拿鐵買2送1。咖啡控別忘記趁現在囤貨！EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
鈔能力覺醒！普發一萬X雙11：iPhone 17直降破千、S25+省破萬
把「普發一萬」準備好！雙11購物節有鈔能力加持，就是換新手機好時機！傑昇通信祭出年度最殺快閃活動，自11月6日至11月9日限時四天，購買指定品牌手機包含iPhone 17直降破千、三星Galaxy S25+、華碩Zenfone 11 Ultra等旗艦機，都有最高破萬元的優惠可立即折抵。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元
雙11速食優惠看這篇！麥當勞7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元；拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元；漢堡王西部小華堡、地瓜薯買1送1；肯德基脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋與雞塊買1送1；必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1，外帶大比薩只要199元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠｜年度最殺！全站74折只限5天！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12上午10點，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠。「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌：Force Factor、Nature’s Bounty、California Gold Nutrition，兼具高品質與高CP值，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 1 小時前
【一文爽吃】普發萬元、雙11狂加碼！燒肉、炸雞、漢堡、薯條全都吃爆
全家國際餐飲集團響應政府普發1萬元政策，推出「全民好食券」優惠活動，自2025年11月10日至12月11日限時登場，旗下三大品牌──大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN──同步推出多重優惠，不須紙本券、只需出示手機螢幕截圖即可。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬登記開跑 九大飯店搶客推「現金放大」優惠
普發一萬元現金今日起開放登記，多家旅宿業者紛紛推出「現金放大術」優惠方案吸引消費者。台北凱達大飯店推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，各家飯店紛紛祭出優惠活動，搶攻普發現金商機。中天新聞網 ・ 1 天前