日方問了才知道! 在日靠港核軍艦未依慣例通報船員數 美軍 : 今後都這樣

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美國海軍核子動力攻擊潛艦「明尼蘇達號(SSN-783)」。 圖：翻攝U.S. Navy

[Newtalk新聞] 據日本《共同社》報導，日本外務省和長崎縣佐世保市 10 日透露稱，美國核動力軍艦在日本靠港時，美軍今後將不再向外務省通報艦長姓名和船員人數。以往美方一直向外務省通報此事。

據報導，美方向日方解釋稱「是出於安保方面的考慮」。日本外務省已將上述改變告知佐世保市、橫須賀市、沖繩縣。

報導指出，據外務省日美地位協定室等稱，核動力潛艇「明尼蘇達」號 (SSN-783) 6 日停靠佐世保時，美方的事前通報中，沒有以往一直通報的艦長姓名和船員人數。外務省就此事詢問原因，美方 9 日給出了答覆。

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