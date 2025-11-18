日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散

中國官媒連番轟日本首相高市早苗（圖／達志影像美聯社）

中國大陸因為對日相高市早苗的「台灣有事」言論不滿，在黃海的實彈射擊從3天延長為8天，日本外務省緊急派官員前往北京，和大陸外交部會談，大陸要求日相收回先前言論，根據日媒報導，日方明確回拒，雙方最後不歡而散，日中緊張關係恐怕會持續一陣子。

日中關係因台灣問題急劇惡化，共軍在黃海實彈射擊時間從3天延長至8天，大陸外交部也再嚴厲批評日本首相高市早苗的涉台言論。高市早苗日前表示，中國武力犯台可能構成日本存立危機，引發北京強烈不滿。中方除了軍事演習外，還以「治安不好」為由勸阻國民赴日旅遊，導致日本旅遊團取消率超過6成。美國智庫學者分析指出，高市早苗僅是將安倍晉三已知的事實公開講明，而北京近年來對台武力脅迫升高才是根本原因。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日抵達北京，肩負降低日中緊張局勢的艱難任務，與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。CNN新聞報導，日本領導人似乎希望降低損害，預計日本高階外交官將告訴中方對口，首相關於台灣的言論並不代表日本安全政策發生轉變。

不到兩週前，高市早苗與習近平會面，現在關係急轉直下，因為高市早苗11月7日在國會答辯時表示「如果中國動用戰艦伴隨使用武力的情況，無論怎麼看都可能構成存亡危機事態的案例。」雖然日本政府多次強調立場沒有改變，北京仍大為不滿，進行軍事演習。共軍原本在11月17日至19日在黃海中部進行實彈射擊，後來宣布加碼變為連續8天，射擊地點距離日本最近的離島約870公里，離日本九州、本島約900到1000公里。

大陸外交部發言人毛寧18日表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，要求日方立即收回錯誤言論，深刻反省改弦更張，給中國人民一個明確的交代。

另外，北京官方還以「治安不好」為由，呼籲中國公民避免赴日旅遊。陸媒報導稱，年底的赴日旅遊團取消率超過6成，中國國籍航空的赴日機票也被大量退訂。然而，日媒在東京觀光鬧區採訪的大陸遊客卻有不同看法。有陸客認為中國政府反應有點過頭，表示日本是很安全的地方；也有陸客希望高市收回發言；還有陸客表示認同中國政府的立場。

今年前9個月，將近750萬人次的陸客前往日本，是各國之冠。北京也慣用「觀光經濟牌」要求他國屈服。JNN北京支局長立山芽以子表示，中方要求撤回高市首相的言論，但日本方面無法接受，因此將繼續呈現平行線，在日中關係相關人士之間，認為修復關係可能需要時間，這種悲觀的看法正在擴散。

其實，日中關係長期存在摩擦，2001至2006年間，時任小泉首相參拜靖國神社引發大規模反日示威；2010年釣魚台外海，日本保安廳巡邏船與中國漁船發生碰撞。現在，華府智庫分析認為，過去5年，北京對友台國家叫囂，升級對台軍演，已被視為潛在的入侵或封鎖區域的演練。

CCTI資深研究員與退役少將Mark Montgomery表示，是中國反常的行為，迫使高市首相把前任首相安倍晉三早就知道的事，明確說出來。美國專家指出，高市早苗繼承前首相安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」的理念，將不能說的實話講得更直接。保衛民主基金會中國專家Craig Singleton認為，中國今天的過度自信會在明天導致誤判，世界會非常清楚地看到中國「反應過度」。專家分析，北京之所以暴跳如雷，因為更怕一旦日本戰略清晰，將變成第一島鏈民主國家的骨牌效應。

