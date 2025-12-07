日方控遼寧艦戰機2度雷達照射日本戰機 中國反嗆：自衛隊滋擾訓練

日中關係持續緊張之際，日本防衛省公布，6日下午在沖繩本島南東方的公海上空，中國海軍航空母艦「遼寧號」起飛的J-15戰鬥機，對一架正在執行對自衛隊F-15戰鬥機進行斷續雷達照射，到了傍晚又再發生中國同型J-15戰鬥機對日方F-15戰鬥機實施斷續雷達照射。這是日本首次對外公布中國軍機對自衛隊機進行雷達照射的情況，防衛大臣小泉進次郎表達強烈抗議。

但中國海軍也不干示弱，發言人指出，日前中國海軍遼寧艦航空母艦編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域，可期間日本自衛隊飛機多次抵近訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練與飛行安全。中國海軍反嗆「日方有關炒作與事實完全不符」，要求日方立即停止污衊抹黑，中國海軍堅決維護自身安全和合法權益。

廣告 廣告

中國反嗆是日本自衛隊滋擾中國海軍訓練。圖／翻攝自中國國防部官網

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

視導後備旅教召訓練 賴清德：和平不可能靠一紙協議獲得

機器人管家成真？「複雜家務」需真人遠端操作 家庭恐變另類訓練場

海軍張騫軍艦「76快砲」射訓突膛炸 無人受傷