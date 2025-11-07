日方為謝長廷授勳 陸外交部連三問砲轟：為台獨分子撐腰打氣？

日本政府3日公佈2025年秋季外國人受勳名單，台北駐日經濟文化代表處前代表謝長廷，將被授予「旭日大綬章」，大陸外交部發言人毛寧6日抨擊，「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為？是否有意為台獨分子撐腰打氣？」

大陸外交部發言人毛寧。（圖/翻攝大陸外交部）

《北京日報》報導，大陸外交部6日舉行例行記者會，媒體問及，日本政府公布2025年秋季外國人受勳名單，謝長廷將被授予「旭日大綬章」，而謝長廷3日在社交平台發文表示，今後將繼續為促進「日台友好」作出貢獻，毛寧做出上述表示。

廣告 廣告

毛寧連三問砲轟，「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為？是否有意為台獨分子撐腰打氣？到底想借此向台獨分裂勢力發出什麽信號？」

毛寧強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。」她表示，今年是大陸人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，「中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日4個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

延伸閱讀

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入

MLB/自掏腰包200萬！葛拉斯諾買票送親友 主持人驚呆

MLB/大谷翔平連3年拿銀棒獎 超越鈴木一朗紀錄