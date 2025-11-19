日方認為中國已實質禁運所有日本水產品 已出貨扇貝將被拒收

日本東京一處水產品、海鮮的銷售攤位。路透社



中國在週三（19日）證實開始停止從日本進口水產品，日本官員表示，中方已經實質禁運，本月初已經出貨的北海道扇貝預計也將遭到拒收。

朝日電視台週三晚間報導說，日本農林水產省相關人士透露，中國向日本發出的通知中，指責日本沒有提供關於放射性物質的技術性資料內容。

中國在2023年以福島第一核電廠處理水排放的安全性為藉口，禁止進口日本水產品。之後中國在今年6月宣布恢復進口，11月5日，才有第一批日本水產品、6噸的北海道冷凍扇貝從苫小牧港運往中國。

報導中指出，儘管這批扇貝是從已向中國政府註冊核可的設施發貨，日本農林水產省相關人士認為，中方仍將拒絕進口。

此外，約700個向中方申請註冊核可出口相關設施的審查批准程序，預計也將遭到停止。

