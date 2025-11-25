日旅注意！愈來愈多國人赴日返台發燒 半數「確診流感」

即時中心／徐子為報導



疾管署署長羅一鈞今（25）指出，日本流感疫情升溫，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓觀察，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，最近患者出現這類症狀，經快篩有半數確診是流感，近兩週出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。





羅一鈞說明，台灣上一波流感流行是從9月開學開始，10月達到最高峰，11月初已脫離流行期，不過預計明年一月天氣變冷後，到農曆春節前後期間會再進入高峰，觀察近期日本流感疫情也升溫、往高峰邁進，可能在耶誕節前後達最高點，提醒民眾，若赴日應做好接種疫苗等防疫措施。



另外，針對今年流行A流H3N2，由於該病毒株過去幾年未流行，羅一鈞預估，將在明年1月到2月農曆春節前邁入流感高峰，病例也會比今年9月流行時還要更多，不過今年疫苗打氣旺，因此應該不會像今年年初出現單週病例19萬多人次的嚴重局面。



施勝桓說，由於15日起衛福部將公費流感抗病毒藥物適用對象，縮限為未滿5歲，及65歲以上的類流感患者，且流感疫情特續上升，目前自費藥物「紓伏效」已缺貨，建議兒童族群能放寬到原來的未滿18歲。





