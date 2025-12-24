即時中心／徐子為報導



日本政府預計於2028年4月起，比照美國，施行線上入境事前審查制度「JESTA」，且收取手續費。日媒透露，官方正評估收取2000到3000日圓（約折合新台幣400到600元）手續費。





日本參考美國旅行授權電子系統（ESTA），創建JESTA。這項新制預計於2028年4月起實施，會對適用的短期居留免簽證外籍旅客收費。



未來該制度會要求入境日本的外籍旅客事前要申報職業、入境目的、住宿地點等資訊，盼能預防非法居留、犯罪人士入境外，也希望有助簡化入境審查程序。



日媒《共同社》昨天報導，預估日本今年的外籍遊客將首度破4000萬人次。JESTA新制則可為日本政府帶來一筆稅收，可用於處理觀光公害事宜。



日本政府計劃於明年，提案納入創建JESTA的出入境管理及難民認定法（簡稱入管難民法）修正案。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／日旅注意！日政府正評估入境新制 手續費可能區間費用出爐了

更多民視新聞報導

美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了

真的免關嗎？高檢署「因一事」提上訴 黃子佼緩刑恐生變

拚2026翻轉！黃秀芳「挺陳素月選彰化縣長」 盼黨內團結贏得勝選

