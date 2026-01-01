日旅注意！JR元旦出意外！電車平交道撞汽車脫軌 部分區間停駛中

即時中心／徐子為報導



JR東日本表示，宇都宮線電車，今（1）日下午在位於埼玉縣新白岡站與久喜站區間的一處平交道時，與一輛汽車發生碰撞事故。當地消防人員指出，被撞的小客車嚴重毀損，釀成1人受傷，救難人員已趕抵現場救援。社群上有多名電車乘客分享現場畫面。另外，根據最新消息，這起事故不僅是汽車有事，也導致電車前方車廂出軌，宇都宮線部分區間已緊急停駛。





綜合當地報導，埼玉縣消防局於今下午2點20分許（台灣時間1點20分）接獲通報，稱電車與小客車發生車禍意外，車輛在平交道內嚴重受損。



JR指出，事故發生在宇都宮線新白岡站與久喜站之間的一處平交道，電車與小客車發生碰撞，導致前方車廂出軌。

JR指出，事故發生在宇都宮線新白岡站與久喜站之間的一處平交道，電車與小客車發生碰撞，導致前方車廂出軌，此事故也造成部分區間暫時停駛。（圖／JR東日本 X）

日媒報導指出，小客車駕駛受傷，但意識清醒，相關單位正救援中。所幸電車上乘客無人受傷，已全數在新白岡站下車。受此事故影響，宇都宮線東京站至宇都宮站、湘南新宿Line的新宿站以北區間路線暫時停駛，目前仍不確定何時能恢復運行。

















