日旅遊小技巧！販賣機竟藏隱藏功能 多1步可查飲料溫度

台灣人超愛去日本旅遊，而在日本旅遊時，路邊隨處可見的販賣機更是日本獨有的風景。有報導就介紹了販賣機的特殊功能，竟然可以在購買前知道飲料溫度，這個特殊的功能恐怕連日本人也不知道！

日本販賣機有可以查溫度的功能。 （示意圖／取自Unsplash）

媒體《Japaholic》撰文分享，有時候可能因為販賣機剛補貨，導致飲料的溫度無法達到預期，有可能發生在夏天買到溫飲、冬天時買到冷飲的狀況。這時候，可以使用一個神奇的小功能，查詢目前飲料的溫度。

報導指出，這個功能的操作方式非常簡單，僅需要兩步驟，第一，按下「找零／退幣（おつり・回却）」的按鈕；第二，選擇想要買的飲料號碼，仔細看小螢幕，上面就會顯示飲料的，有些會顯示「°C 」，有些沒有，但是如果有顯示數字，那也代表飲料的溫度。

文章補充說明，這個功能雖然不是所有的販賣機都有，但目前像Suntory（サントリー）和Asahi（アサヒ）的販賣機，大部分都具備這個功能，而且操作簡單，下次去日本不妨可以試試看。

