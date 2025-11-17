日旅遊新制確定上路！免稅改「先付後退」住一地區變貴了

生活中心／游舒婷報導

台灣人最愛的旅遊地日本，近年因為觀光客數量暴增，造成當地嚴重的觀光公害，對此，日本政府也研擬推出新制度，包括免稅制度改革、住宿稅、簽證費調漲等等，旅日達人林氏璧也在臉書上分享相關制度，提醒赴日民眾注意。

2026年日本旅遊新制將上路。（示意圖／pixabay）

林氏璧在臉書上整理日本旅遊新制，大家最關心的免稅制度將改為「先付後退」，預計上路月份為2026年11月，屆時旅客購物時需要先支付含稅價格，離境時經海關確認後，才能退回消費稅，同時免稅分類也會簡化，取消一般品、消耗品分類，不需要特殊包裝，而同時也取消消耗品的金額上限50日圓。

林氏璧分析對大家的影響，他認為不需要太早到機場，因為多半只是抽查，不會到仔細打開行李箱檢查，除非是大戶且買了高價品，那就建議早點到機場比較保險。

此外，3月開始也確定會調高京都的住宿稅，達每晚一萬日圓。更改的價格範圍從現今最高每人每晚1000日圓，提高至每人每晚1萬日圓，成為全日本最高的住宿稅制。

林氏璧說明，新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

另外未定案的包括簽證費調漲、調高國際觀光旅客稅（出國稅）、沖繩住宿稅，林氏璧指出，這些很多都是因應觀光公害、旅客過多所衍生出來的討論制度，但現在中國外交部發布日本旅遊警示，林氏璧分析，如果因此中國觀光客減少，風向是否改變回頭大力爭取其他國家的旅客，政策的變化仍值得觀察，明年農曆年左右的旅客人數也將會是很重要的指標。

