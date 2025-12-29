日明夏起草「安保三文件」修訂綱要 對中防衛、無人機作戰納考量

2018年10月14日，日本自衛隊舉行閱兵式。美聯社資料照片



日本共同社昨（12/28）晚引述多名知情人士透露，日本政府已著手計劃於明年夏季制定「安保三文件」的修訂綱要草案，除期望藉此提升2027年度的防衛預算，內容將涵蓋針對中國軍事活動日益頻繁的太平洋防衛策略，以及運用無人機的新型作戰模式等構想。

日本安保三文件包括《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》，為前首相岸田文雄於2022年底制定，並提出防衛費及相關費用占國內生產毛額（GDP）2%等目標，但美國川普政府已私下要求日本政府，將防衛費提高至GDP的3.5%。

日本首相高市早苗在今年10月的施政方針演說中，表明將提前修訂安保三文件。據報導，執政黨自民黨計劃於明年4月彙整修訂建議，政府也考慮最快在明年春季成立專家會議，並在明年底前完成制定新版安保三文件的時間表。

日本政府考慮明年夏季著手制定「安保三文件」的修訂綱要草案，旨在將修訂內容納入8月底提交的2027年度預算案中，以期增加防衛預算，並希望藉此向美國等相關國家說明，爭取各方理解日本強化防衛力的方針。

為了盡快根據新版安保三文件強化防衛力，日本政府認為有必要在編列2027年度預算時，向財務省明確防衛方向，內容將涵蓋針對中國軍事活動日益頻繁的太平洋防衛策略，以及運用無人機的新型作戰模式等構想，屆時還可能提出增加防衛預算的具體目標。

日本政治學者白鳥浩表示，安保三文件的修訂勢必會引發「重新審視非核三原則」的討論。日本作為唯一遭受原子彈轟炸的國家，長期向世界呼籲廢除核武，如今這種立場將面臨考驗。

白鳥浩也指出，增加防衛預算意味著未來政府將以「防衛增稅」為名，要求民眾扛下更多負擔，此舉能否獲得苦於物價高漲的民眾理解，亦將成為焦點。他認為，此舉「將成為日本國防政策的重要轉捩點，亟需展開全民性討論。」

