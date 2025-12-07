日星町田啓太來台會粉絲 吉他演奏望春風引爆尖叫

（中央社記者王心妤台北7日電）日本男星町田啓太今天在台北國際會議中心與1200名粉絲見面，他穿白色西裝從觀眾席現身，並以台語說「感謝大家」，更以吉他彈了一小段「望春風」，讓觀眾爆出尖叫聲。

今晚活動以15週年回顧為主軸，依序回憶作品及每段時期的町田啓太，他回憶剛出道時要站在舞台上感到很緊張，多虧許多前輩送上關心，「還有第一次做了油頭，大家覺得我適合嗎？」現場有粉絲表示很適合後，他笑回：「那我現在去做油頭見面好了！」

活動進入問答階段後，町田啓太更積極與粉絲互動，也分享這次來到台灣吃了臭豆腐，「我吃炸的，因為我是第一次嘗試，所以我吃了骰子大小的，一次插3塊，真的很好吃，我還想再吃。」對於有粉絲期待他下次嘗試蒸臭豆腐，他也說：「要成為台灣達人，我會試試看的，因為好吃我覺得我可以的。」

活動上，町田啓太也拿吉他演奏日劇「玻璃之心」的Chasing Blurry Lines、GLASS HEART及日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」（櫻桃魔法）的片頭曲「產聲」，最後更加碼彈了一小段「望春風」，現場氣氛相當熱烈。（編輯：陳仁華）1141207