日智庫公布全球城市實力排名 倫敦14連霸台北躍升至第24

明治大學名譽教授市川宏雄說道，「第1名倫敦，第2名東京，第3名紐約，第4名巴黎，第5名新加坡。」

日本智庫公布2025世界城市實力排行，倫敦連續14年蟬聯冠軍，全球城市前5名排行，睽違9年再度出現翻轉。

公視國際記者施勗皓指出，「日本智庫公布的全球城市排行當中，在疫情之後，東京在觀光還有居住環境、以及企業永續性上表現亮眼，超越紐約成為全球第2名。」

市川宏雄說明，「文化交流領域有3項指標，特別是觀光地的數量、夜生活的量能、以及外國訪客人數，這3項指標分數提升很多。」

日本國內，還有今年舉辦世博的大阪，也從去年第35名一路超車到第18名。這是由日本的森紀念財團都市戰略研究所，從2008年以來每年公布的排行。

根據經濟、研究開發、文化交流、居住、環境、交通等6大領域，分為72項指標來評分。

台灣的台北，從過去10年在30幾名徘徊，今年首度擠進前30來到第24名。打敗洛杉磯、米蘭、日內瓦等國際都市。

森紀念集團都市戰略研究所井上真吾解釋道，「台灣在環境領域，從去年的第20名前進到第2名，這是現在台北最大的強項，企業的永續性評價壓倒性獲得世界第一，在文化交流領域是稍嫌較弱的地方，都市的規模以好的來說是比較精巧，觀光地的數量和密度上，與倫敦、東京、紐約等大都市比較起來，就相對變得比較弱。」

研究員指出，面對氣候變遷等課題，台北在環境永續概念的實踐上，獲得極高分數。另外半導體產業發展也帶動排行上升。

井上真吾表示，「上市股票總價排行位居全球第9名，包括台積電等的表現反映在這項分數上。」

排行上升，顯示競爭力的提升，但除了追求名次，透過各項指標分析，更能看見各城市擁有的強項和課題在哪裡。

