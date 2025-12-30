日智庫分析：中共演習「敲山震虎」 警告美日勢力勿介入台海

日本智庫分析，大陸這次突然軍演，其實是做給美國及日本看的，警告美日兩國在涉台議題上，不要與台灣方面「走得太近」。

中共解放軍昨（29）日早上突然宣佈，在台灣周邊實施為期兩天的大規模軍事演習「正義使命-2025」，並點名警告台獨與外部干涉勢力。而日本智庫專家分析，中共這次軍演並非臨時起意，而是早有規劃，政治訊號多於軍事行動，而且是做給美方及日本看的，因此不會持續太久，一定會在2025年底前結束，不會跨到2026年。（葉柏毅報導）

根據大陸官媒「央視新聞」旗下新媒體與大陸軍方聲稱，美國17日通過規模達111億美元的對台軍售案，是中共實施這次軍演的理由，主要目的是要嚴正警告「外部干涉勢力」。大陸官媒更點名，美方批准對台軍售案的相關武器，具高度攻擊性，形同破壞台海和平穩定。

廣告 廣告

而日本智庫「笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組」組長「山本勝也」分析，要進行如此規模的軍事演習，需要長時間的準備，不可能在短短幾天之內就決定執行。所謂「外部勢力干涉」，應該是事後附加的政治說辭，北京當局真正想警告的，是美國、日本與台灣近期在涉台議題上的步調，漸趨一致。

山本勝也點出，從這次演習的規模來看，如果未來台海發生衝突，並實施海上封鎖，日本勢必首當其衝，這次演習已經清楚傳達相關訊號，顯示台海情勢的外溢風險，正在持續升高。