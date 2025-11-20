日智庫憂東北亞區域緊張 2大陣營對抗：中俄朝VS.美日韓

日本防衛省智庫「防衛研究所」發表報告指出，東北亞已經演變成「中俄朝」與「日美韓」兩個對抗陣營，對區域穩定造成威脅。

日本防衛省智庫「防衛研究所」，今（20）日發佈了分析中國軍事動向的《中國安全戰略報告2026》。其中指出，東北亞可能演變成「中國、俄國、北韓」，以及「日本、美國、南韓」兩大陣營的對立格局，而造成區域安全的隱憂。（葉柏毅報導）

報告指出，中國大陸一再以外界干預台灣及南海問題，強調中國的安全受到威脅，因此企圖透過中俄聯合演習等動作，對外釋放「中國與俄羅斯在對抗美國方面保持一致」的訊號。

此外，報告也提出，北韓力圖確立本身的「擁核國」地位，試圖加速對美國的威懾力，但北韓在經濟上仍舊要依賴中國，也與俄羅斯建立事實上的同盟關係，使得中國大陸在促使朝鮮半島推進無核化方面，變得越發困難。

報告在結論部分指出，中俄合作，有助於增強中國的作戰能力，北韓與俄國結盟，有助於增強北韓的核武與飛彈能力。中國大陸、俄羅斯與北韓三國之間逐步形成的夥伴關係，正在不斷增加印度太平洋地區安全環境的不確定性。