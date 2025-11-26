日暮里（JY07）、西日暮里（JY08）： 充滿風情的「日暮之里」歷史

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要中樞，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第15回將一起介紹「日暮里車站」及「西日暮里車站」。 標題中的（JY07、JY08）是JR東日本線的車站編號。

擠滿了關東大地震避難民眾的日暮里車站

日暮里站與西日暮里站相隔500公尺左右，步行約7分鐘，是山手線車站間距最短的兩個站。此二車站名稱皆有日暮里，宛如雙胞胎。

日暮里站首先於1905（明治38）年4月1日起正式營運。當時是貨運列車的停靠站，路線從茨城縣土浦出發經由三河島站。該路線是常磐線的前身，由民營的日本鐵道公司管理。時至今日，在《鐵道要覽》中，仍記載日暮里站為常磐線的起點站。

1909（明治42）年，日本鐵道公司改為國營後，日暮里站被納入東北本線。不過，由於民眾可以在隔兩站的上野站轉乘東北本線，戰後便不再停靠日暮里站。1977（昭和52）年，為了鋪設東北新幹線軌道，將東北本線專用月台撤除。即便如此，日暮里站在官方上仍屬東北本線的車站。

日暮里站曾歷經兩場悲劇，因而歷史留名。



關東大地震時避難人潮擠滿了由日暮里站出發的列車（鐵道博物館藏）

一是發生在1923（大正12）年9月1日的關東大地震後，上野站因地震燒毀，大批民眾蜂擁至隔兩站的日暮里站，準備前往東北地方避難。

另一是發生在1952（昭和27）年6月18日，當時轉乘用的接駁天橋因不堪往來人潮重量而崩塌損毀，造成數十人墜落、八人死亡的嚴重事故。

在這起事故後，為了緩解車站人潮，削減位於鐵軌旁谷中靈園下方的懸崖，以便增設新月台。荒川區公所保留了當時的施工照片。



汲取墜落意外的教訓，於1954（昭和29）年開始新月台增建工程（圖片提供：荒川區）

為了連結地下鐵而興建西日暮里站

西日暮里站則於1971（昭和46）年4月20日才開始正式營運。本站是為了連結1969年開業的帝都高速交通營團（營團地下鐵）千代田線西日暮里站所開設的新車站。山手線車站中，僅西日暮里站是唯一一個以連結私鐵為目的所開設的車站。

因此，對外出口只有一個低調的改札口。大部分乘客會經由地下轉乘通道，前往東京地下鐵千代田線的月台。



現今的西日暮里站出口（PIXTA）



1970年施工中的西日暮里站（圖片提供：東京地下鐵檔案圖庫）

有趣的是，西日暮里站實際位在日暮里站北方，卻命名為「西日暮里站」。原因是日暮里站以東為荒川區東日暮里，以西為荒川區西日暮里，而車站位址是在西日暮里5丁目，故命名之。

西日暮里站設在日暮里往田端方向約1.3公里的區間內，距日暮里站約500公尺，距田端站約800公尺。日暮里至西日暮里是山手線最短的區間，而西日暮里至田端則為第四短的區間。順道一提，第二短的是上野至御徒町的600公尺，第三短的是700公尺，共有三段分別為神田至秋葉原、巢鴨至田端、新宿至代代木。

日暮里的語源是「新堀」？

關於「日暮里」地名由來，有一說是由於此地風光明媚，令人陶醉不已流連忘返，不知不覺夜幕到來，故有「日落之里（看著太陽落下）」之稱。此說法大約是從江戶時代享保至寬延年間（1716至1751年）開始流傳的。

不過，事實上，文獻上首次出現這個地名，是在1448（文安5）年的《熊野神領豐嶋年貢目錄》，其上記載「三百文につほり（新堀）妙圓」（圖錄荒川區史）。可以推論此地名在15世紀中期便已存在。

或許是因為當時武藏國豐嶋郡（今東京都23區東南方）對熊野大社信仰相當虔誠恭敬，所以當住在「につほり（新堀）」的僧侶妙圓奉納了300文錢時，被記錄下來。「につほり」在文獻中以假名記載，而漢字應作「新堀」，此說法較具說服力。

地名研究學家谷川彰英表示，地名源自「導入農業灌溉用水藉以開墾新溝渠（堀）」，這樣理解比較自然（《東京・江戶地名由來探訪》）。到了江戶時代，「日落之里」漸漸廣為流傳，因此，將漢字的「日暮里」作為「新堀」的地名漢字表記，亦屬合理推測。

其他尚有數個關於「新堀」地名由來的說法，但可信度皆不高。如「室町時代後期武將太田道灌部下新堀玄蕃曾定居於此」（《江戶名所圖會》）、「戰國時代後北條氏編纂《小田原眾所領役帳》中記載，有位遠山彌九郎曾參與興建土堤與壕溝」（《新編武藏風土記》）。

長祿年間（1457至1460），太田道灌來到豐嶋郡，大約是僧侶妙圓供奉300文錢之後約十年的事。即便新堀玄蕃確實居住於此，但在此之前，「につほり（新堀）」這個地名早已存在。



日暮里車站前圓環的太田道灌像（PIXTA）

《小田原眾所領役帳》是16世紀前半的文獻，較太田道灌的時代還要晚得多，而且也並無明確歷史紀錄證明遠山彌九郎「親自挖掘壕溝」。這些說法很可能只是後世的穿鑿附會之詞。

「新堀」是個日本各地很常見的地名，如東京都江戶川區、山形縣酒田市、埼玉縣新座市、新潟縣三條市、富山縣射水市、山口縣周南市等地皆有。偶然之下，「日暮里」這個名字誕生，賦予了該地區嶄新的生命力。

日暮里是距離谷中銀座最近的車站

日暮里是距離谷中地區最近的車站，谷中是人氣景點「谷根千（谷中、根津、千駄木）」中最受歡迎的一區。從日暮里站西口，沿著御殿坂緩坡往上走約6分鐘，便是谷中地區。順著有「夕陽階梯」之稱的樓梯往下走，即可達谷中銀座商店街。充滿昭和氛圍的懷舊街道、擁有各式各樣特色小店，是相當受歡迎的景點，也吸引眾多外國遊客到訪。



夕陽階梯的日落風景。沿著樓梯往下走便是谷中銀座商店街（PIXTA）

日暮里站西側有著幅員遼闊的谷中靈園，此處為諸多知名人士之墓地，如德川幕府15代將軍慶喜、曾印製於一萬日幣鈔票上的澀澤榮一、日本畫家橫山大觀等。

谷中靈園在江戶時代是天王寺（舊感應寺）的土地，受幕府保護。佔地約三萬坪，是一座相當大的寺院，也因舉辦「富籤」活動而備受歡迎。富籤相當於現今神社寺廟所販售的彩券。文化年間（1804至1818），天王寺、湯島天神、與目黑瀧泉寺（目黑不動尊）並稱為「江戶三富」。當時頭獎獎金高達1000兩，相當於今日的1億2000萬日圓。



《東都歲事記》天王寺富籤抽選會熱鬧景象（國立國會圖書館藏）

然而，也有人獲得高額獎金後縱情享樂、沉溺放蕩生活，最後自毀前程，或是購買大量彩券後瀕臨破產。幕府擔憂社會風紀敗壞，於1842（天保13）年下令全面禁止。

之後，天王寺運勢開始走下坡。幕末時期，上野成為戊辰戰爭的戰場，彰義隊佔據上野寬永寺和天王寺不肯退讓，寺內多處被官方軍隊攻擊，大半遭焚毀。1870（明治3）年，寺院有一半的土地被明治政府徵收，四年後東京府將這些土地規劃為公有墓園使用。

文豪幸田露伴小說《五重塔》的舞台原型，是那座幸運躲過戊辰戰爭烽火的五重塔，然而它最終仍在1957（昭和32）年毀於一場大火。起火原因是不倫關係的一對男女縱火自盡。後來塔並未重建，至今僅保留了當時殘存的地基。

本行寺位於御殿坂右側，別名「月見寺」，是知名的賞月景點。這座寺院原本是位於江戶城內的日蓮宗寺院，後來遷移至此地，寺內設有小林一茶和種田山頭火的詩碑。

此青青稻田 晶瑩露珠似佳餚 獨一人飲酒（一茶）

明月安穩懸星空 我亦翩然赴東京（山頭火）

位於高地的寺院，是賞櫻賞月的知名景點

西日暮里有許多值得一訪的神社寺院。

〈青雲寺〉

谷中七福神之一，供奉惠比壽神。江戶時代為賞花名勝，亦有「花見寺」之美名，歌川廣重作品《名所江戶百景》也描繪了滿開櫻花及賞櫻人潮。寺內至今仍保留1809（文化6）年興建的瀧澤馬琴筆塚（荒川區指定文化財）。順道一提，本寺每年開放參拜惠比壽神本尊日期為1月1日至1月10日。



左為《名所江戶百景 日暮里諏訪台》的青雲寺滿開櫻花。右為《名所江戶百景 日暮里寺院之林》的修性院賞櫻風景。兩幅皆為歌川廣重作品（國立國會圖書館館藏）

〈修性院〉

青雲寺附近的修性院也有「花見寺」之稱，《名所江戶百景》中亦收錄當時櫻花風景。寺院的熱鬧景象延續至明治時代，俳句詩人正岡子規曾歌詠道：

春天夕陽下 影子舞動著 跳吧跳吧 直到櫻花飄落 直到夜幕低垂（子規）

谷中七福神之一，供奉布袋尊。

〈淨光寺〉

位於西日暮里站西側高地的寺院，此處因下雪日的眺望景致優美，深受民眾喜愛，有「雪見寺」之稱。江戶時代，將軍外出獵鷹時會停留此地用餐，至今寺內仍保存一塊傳說是將軍曾休息過的岩石「將軍坐石」。

〈諏方神社〉

日落之里一帶的總鎮守，位於淨光寺旁。據聞景色十分壯麗，先前提及的《名所江戶百景》兩幅畫作，皆是從諏方神社所眺望的景致。

為何有如此多寺院聚集於此地呢？根據谷川彰英的說法，是由於那些在1657年明曆大火中燒毀的寺院搬遷至此地之故。這一帶地處可眺望武藏野台地東側的位置，視野開闊、景致良好，後來成為極具人氣的知名景點。

還有江戶首屈一指的良好眺望點——道灌山。位於現今西日暮里公園附近，海拔23公尺，是該區域最高的地方。

道灌山地名由來有幾種不同的說法，其一認為因為太田道灌曾於此地設置要塞堡壘，另一說則認為因為天王寺的開山祖師關道觀曾居住於此。由於台地頂端部分僅寬十公尺，因此往東可清楚看到富士山，往西則可眺望筑波山。

到了秋天，道灌山搖身一變成為「聽聞蟲鳴」的名勝地。每到夏末，傍晚氣候涼爽，來訪遊客絡繹不絕。



《江戶自慢三十六興 道灌山聽蟲鳴》前來聽蟲鳴的親子身影（國立國會圖書館藏）

谷中銀座與歷史悠久的寺院，擁有眾多風雅名勝地，是日暮里及西日暮里的獨特魅力。

【關於日暮里車站】

正式營運日：1905（明治38）年4月1日 每日平均乘客數：9萬2784人（在30個車站中排名第16位／2022年度JR東日本調查） 轉乘路線： 京成本線、日暮里舍人線、JR京濱東北線及常盤線

【關於西日暮里車站】

正式營運日：1971（昭和46）年4月20日 每日平均乘客數：8萬4256人（在30個車站中排名第17位／2022年度JR東日本調查） 轉乘路線：東京地下鐵千代田線、日暮里舍人線

標題圖片：昭和30年代行經日暮里車站的蒸汽火車（荒川區提供）

小林明 [作者簡介]

1964年出生於東京都。曾任Swing Journal社、KK Bestsellers等出版社編輯，2011年起自立門戶。現為編輯工作室「Diranadachi」的法人代表，負責旅行歷史相關雜誌和書冊的編輯，也撰寫文章。主要負責的刊物有廣濟堂Best Mook系列（廣濟堂出版）、Sarai Mook《Sarai的江戶》（小學館）、《歷史人》（KK Bestsellers）、《歷史道》（朝日新聞出版）等。