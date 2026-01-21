日曜天地全民運動月20運動品牌商品千元有找

▲Puma、adidas、New Balance運動名牌，日曜天地 OUTLET「全民運動月」購入最划算.（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節腳步近，不少民眾開始為出遊、運動計畫與新年目標添購裝備，台中日曜天地OUTLET將於23日起整整一個月，推出「全民運動月」大促銷，集結 ADIDAS、NIKE、NB等近20大運動品牌，涵蓋鞋款、服飾、包款與配件，精選鞋款 990元起，另有多樣千元有找的限量商品，老少都能一次購足。

除了運動品牌持續優惠外，2月6日至2月22日同步加碼推出「美肌美妝團購會」，現場上萬件國際美妝、保養品琳瑯滿目，價格最低下探百元！團購會於2025年首度推出，即吸引大量消費者瘋搶，今年適逢農曆年假期間再度登場，有望再創一波搶購風潮！

廣告 廣告

▲日曜天地 OUTLET 「全民運動月」，無論是價格、款式完整度或實穿性，皆具備OUTLET應有的優勢。（圖／業者提供）

隨著運動逐漸成為日常，兼具機能與造型的運動服飾，已不再侷限於運動場景，是許多民眾通勤、休閒、假日出遊的選擇，本次「全民運動月」商品橫跨跑步、健身、瑜伽與戶外活動等多元需求，從 ADIDAS 運動套裝、NIKE 經典鞋款，到近年深受年輕族群青睞的 New Balance，以及兼顧舒適與機能風格的的 PUMA、FILA、CONVERSE 等品牌，選擇完整！

此外，本次活動也引進以設計感、舒適度與機能性著稱的韓國運動時尚品牌 XEXYMIX（國民瑜伽褲），進一步擴充女性運動與日常穿搭選擇，無論是學生族、上班族、運動愛好者、或是為孩子添購運動用品的家庭，在日曜天地都能輕鬆找到合適選擇。

▲日曜天地 OUTLET 「全民運動月」23日開賣，adidas成套服飾鞋款下殺5折.（圖／業者提供） (746.14 kb)

因應年前採購需求，日曜天地OUTLET已備足貨量，讓民眾能在過年前安心選購所需裝備，無論是價格、款式完整度或實穿性，皆具備OUTLET應有的優勢。日曜天地表示，希望透過「全民運動月」活動，提供民眾更多平價且實用的運動商品選擇，鼓勵大家在新的一年培養規律運動習慣，也讓運動裝備與日常穿搭，成為年前採買的高CP值選項之一。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

運彩年銷710億創新高 理事長夫婦貢獻1.5億運發基金獲表揚

室內設計師跨足餐飲 專賣家鄉味溫體牛涮涮鍋

一舉拿下台中十大伴手禮唯一雙首獎 梨子集團辦感恩回饋