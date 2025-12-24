日曝中共美人計 沈榮欽質疑台灣訪中團

▲前日本首相安倍晉三的友人也曾透露，安倍多次拒絕中共的美人計，還被中國誤以為不喜歡女生，某次訪中時回到房間，竟是一群美男子。資料照。（圖／翻攝自《朝日新聞》）

[NOWnews今日新聞] 日本駐聯合國顧問爆料，自己曾經在中國遇上「粉紅陷阱」，回房間時就看到美女在床上等他，還神似他喜歡的女演員，就連日本已故首相安倍晉三也遇過類似狀況。這也讓加拿大約克大學副教授沈榮欽質疑，中國對於台灣統戰的經費遠高於日本，卻是由日本官員揭發此事，「那些訪問中國的政治人物都像唐僧一樣不為女色（或男色）所誘嗎？」

沈榮欽在臉書上發文提到，日本駐聯合國前經濟社會理事顧問大野寬文到中國訪問時，返回飯店房間時，已經有一個女生在房間內的床上等他；中共甚至因爲安倍晉三拒絕太多次，而誤認其不好女色，而派出帥哥。

廣告 廣告

沈榮欽進一步指出，大野寬文表示在飯店床上等他的中國女子，長相非常神似他當時很喜歡的中國女演員，日語也說的非常流利，以至於他不確定是否是該演員本人。「中共對此顯然認真做過調查，所以能夠根據他的喜好安排女人。」

沈榮欽表示，這個消息在台灣網路瘋傳，並稱「這是一個很明顯自我選擇的議題：會揭露中共使用美色都是拒絕誘惑的人，真正接受美色的人都會三緘其口，而且中國政府因此有了對方的把柄。」

沈榮欽指出，「整件事情最奇怪的地方在於，台灣訪中的政治人物的人比日本不知高出多少，中共對於台灣統戰的經費又遠高於日本，但是這件事情卻是由日本官員揭發的」，質疑「那些台灣前仆後繼訪問中國的政治人物，每一個都像唐僧一樣不為女色（或男色）所誘嗎？細思極恐。」

沈榮欽進一步揭露，台灣被揭發的為中共吸收成為間諜大多在軍隊，「最近的例子是兩個月前中共女特工色誘台灣海軍海鋒大隊前林姓上兵，交出雄三飛彈的操作手冊。」他也提到上個月爆出BBC記者其實是中國間諜，還曾經色誘過比利時布魯塞爾國際組織的高層官員，「也暴露出英國面對中國政府轄下的50萬間諜大軍，所能做的其實十分有限，遠不如007電影般神勇。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本前聯合國顧問險中「中共美人計」安倍晉三曾被送滿屋帥哥

百枚飛彈就位！中國核武擴張「全球最快」 專家：北京拒戰略劣勢

中國青年為何沒意願加入解放軍？《外交政策》點出中國軍人困境