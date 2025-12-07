日曝中國疑祭稀土壓力 刻意放緩出口

▲近來有消息稱，中國對日本企業的稀土出口許可程序出現比平時延遲的情況，很可能與中日關係惡化有關。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月7日在國會答辯中，發表「台灣有事」可被認定為日本的「存立危機事態」，至今已經滿一個月。中國對於高市早苗的言論強烈不滿，並祭出一連串抗議措施，近來有消息稱，中國對日本企業的稀土出口許可程序出現比平時延遲的情況。這很可能與中日關係惡化有關，日本政府密切關注中方下一步動作。

根據讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士證實了這一消息，一名政府相關人士承認，包括稀土在內的「重要礦物的出口手續發生了延遲」，並表示目前尚無法判斷這是否是中方施加威脅或騷擾所致」。

另一名政府相關人士則分析：「中國似乎正在利用稀土對日本施加壓力。」

稀土被廣泛用於電動汽車、風力發電以及工業機器人的馬達等領域。目前中國掌握全球產量約有七成的稀土，部分稀土幾乎完全由中國壟斷。

一旦中國的出口停滯，將對日本製造業造成巨大影響。繼停止進口日本產水產品之後，中方是否會採取更進一步的管制措施，成為關注的焦點。

中國政府過去曾多次對其對立國家實施稀土出口管制，作為「經濟脅迫」的手段。2010年9月，在尖閣諸島（釣魚台）附近發生中國漁船與日本海上保安廳巡邏船碰撞事件後，中國曾強行對日施加稀土出口限制。今年4月，中國更以美國「互相加徵關稅」為由，採取稀土出口管制作為反制措施。

中國商務部發言人於4日的記者會上再次批評了高市早苗的發言，並表示「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切責任將由日方承擔。」暗示將採取對抗措施。在談到稀土時，發言人也堅稱是「依法實施出口管制」。

