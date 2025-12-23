日更新《網路安全戰略》 速推主動式防禦機制

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》報導，日本政府23日在內閣會議上，擬定未來5年的最新版《網路安全戰略》，並將特定國家主導的網路攻擊明確定義為重大安全威脅，同時將加速建構採取先發制人策略的「主動式網路防禦」機制，結合多種防衛手段，加強應對潛在安全挑戰。

鑑於近年來日本政府機構、關鍵基礎設施屢遭網攻，嚴重威脅經濟與民眾日常生活，因此，內閣會議著手制定最新版《網路安全戰略》，並將據以推動「主動式網路防禦」機制，在不違反憲法第21條保障的秘密通信前提下，加強分析網路動態與通信管道，同時透過自衛隊與日本警方共同合作，針對網攻伺服器進行反制。

廣告 廣告

報導指出，新戰略將由今年7月升格成立的「國家網路安全辦公室」（NCO）負責主導，並與國家安全保障局共同合作，透過業務整合與協調，加強情報與威脅分析能力；另將持續推動官民合作機制，擴大資訊共享及加強關鍵基建防護作為。相關具體措施可望於2027年陸續公布，有效確保國家安全。

日本內閣制定最新版《網路安全戰略》，將反制特定國家網攻威脅。圖為國家網路安全辦公室一景。（達志影像／美聯社資料照片）