日最新民調出爐！48.8%受訪者挺「台灣有事」可行使集體自衛權

日本首相高市早苗涉台言論，導致中日關係急遽惡化，日本《共同社》一連兩日進行全國電話輿論調查，其中對「台灣有事」時日本行使集體自衛權一事，有近5成受訪者贊成。

日本民調48.8%受訪者贊成日相高市「台灣有事」可行使集體自衛權說法。（資料照／美聯社）

據《共同社》消息，經15、16兩日實施的全國電話輿論調查顯示，高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升5.5個百分點。不支持率為16.5%。關於是否感覺到首相高市早苗有意解決「政治與金錢」問題，64.7%的受訪者表示「感覺不到」，遠遠超過「感覺到」的27.6%。對於政府就各地因熊造成損失而進行的應對，認為採取措施「很慢」加上「比較慢」總計占比65.0%。

另外，對於高市於7日在日本眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中日關係陷入僵局。該調查亦詢問受訪者是否贊成，結果顯示「贊成」加上「傾向於贊成」占比48.8%，表示「反對」的占44.2%，兩者相差僅4.6個百分點。

至於對於高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針，60.4%的人表示「贊成」，34.7%表示「反對」

