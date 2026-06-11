日月光兄弟登台首富！馬斯克一人是他們16倍

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▲台灣前16名富豪加起來才等於一個馬斯克⋯這組數字讓人沉默（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 台灣富豪榜正在被AI重新洗牌。

根據《富比士》最新報告，在AI帶動的半導體出口狂潮下，台灣2025年經濟成長率達8.7%，創15年新高；台灣加權指數一年內翻倍成長，總市值突破4.4兆美元，躋身全球最大證券市場之列。這場財富盛宴，讓台灣首富寶座迎來了新的主人。

台灣新首富：張虔生、張洪本兄弟 身家224億美元

掌舵全球最大半導體封裝測試公司日月光投控（ASE Technology Holding）的張虔生與張洪本兄弟，以身家合計增加145億美元（約新台幣4,582億元）的驚人漲幅，首度登頂台灣首富。兩兄弟目前合計財富達224億美元（約新台幣7,082億元），在AI封裝測試需求爆炸性成長的浪潮下，排名一口氣躍升六位。

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緊追其後的，是國巨（Yageo）創辦人陳泰銘，身家增加121億美元，達182億美元（約新台幣5,753億元），位居第二。去年榜首、富邦金控蔡明忠與蔡明興兄弟以167億美元退居第三，鴻海郭台銘以155億美元排名第四，台達電鄭崇華則以財富暴增近五倍、一年狂增逾百億美元的表現，成為漲幅百分比最高的台灣富豪。

和馬斯克比起來呢？差距大到讓人沉默

然而，當台灣富豪們正在慶祝AI帶來的財富盛宴時，放眼全球，這份成績單的數字對比，著實令人震撼。

台灣首富張虔生、張洪本兄弟合計224億美元的身家，若與馬斯克相比，差距是多少？

目前馬斯克的個人資產估算超過3,700億美元，是張氏兄弟合計財富的整整16.5倍。換算一下：馬斯克的財富，相當於台灣前16位富豪加總。更令人瞠目的是，隨著SpaceX 6月12日在那斯達克掛牌上市，預測市場給出56%機率、馬斯克個人資產在2027年1月前突破1.3兆美元，到那時，張氏兄弟的224億美元在他面前，將只剩不到1.7%。

AI供應鏈重塑台灣富豪版圖 8位新成員全來自半導體或AI產業

這份榜單最令人矚目的結構性轉變，是本屆共有8位全新成員入榜，全部來自半導體或AI相關產業。其中身價最高的是AI晶片測試設備大廠鴻勁精密董事長謝旼達，公司股價自上市以來翻倍，讓他以71億美元（約新台幣2,244億元）的資產位居第12名。

今年入榜門檻也創下歷史新高，來到22億美元，遠高於去年的13億美元，顯示台灣AI財富效應之龐大。

▲台灣前16名富豪加起來才等於一個馬斯克⋯這組數字讓人沉默（圖／美聯社／達志影像）

從台灣到全球：規模差距說明了什麼？

台灣首富224億美元的身家，對比美國首富馬斯克的3,700億美元，相差超過16倍；對比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的約2,300億美元，也相差逾10倍。

這個差距，一方面反映出台灣科技業在全球AI供應鏈中雖扮演不可或缺的角色，卻仍偏向「製造端」而非「平台端」的結構性現實；另一方面，也說明輝達、微軟、蘋果這類掌握AI平台話語權的企業，在這波浪潮中所積累的財富，遠超過任何製造業夥伴。

台灣這批新富豪的崛起，是AI時代「台灣不可或缺」的最有力佐證。但從224億美元到1.3兆美元之間的鴻溝，也清楚地指出了台灣產業升級的下一道課題。

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