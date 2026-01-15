日月光再下一城！代子公司發重訊 砸逾10億購機器設備

日月光投控於15日下午代子公司台灣福雷電子(股)公司發出公告，並指出成功取得鴻勁精密股份有限公司供營業用之機器設備。根據公告，該交易的總金額為新台幣1,034,363仟元（未稅），交易數量為一批，並計劃透過電匯或信用狀進行付款。這一交易的主要目的是為了提升公司的生產及營運能力，以應對日益增長的市場需求。

日月光投控於15日下午 代子公司台灣福雷電子(股)公司 發出公告，並指出成功取得鴻勁精密股份有限公司供營業用之機器設備。（資料圖／翻攝自工商時報）

此次交易的決策由總經理核決，並經過比價及議價程序進行。鴻勁精密與台灣福雷電子並無關係人關係，確保了交易的公正性與透明度。此外，該公告指出，所有資料均由台灣福雷電子依市場規定進行申報，確保信息的真實性。

