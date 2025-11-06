日月光半導體公司舉辦環境技術研究成果發表

▲經濟部產業園區管理局高雄楠梓科技產業園區日月光半導體公司高雄廠，舉辦環境技術研究發表會活動，由日月光半導體公司高雄廠處長顏俊明(中)主持。(圖／日月光半導體公司提供)

[NOWnews今日新聞] 經濟部產業園區管理局高雄楠梓科技產業園區日月光半導體公司高雄廠於今(6)日，在高雄市前鎮區高雄展覽館，舉辦環境技術研究發表會活動，以展現多年深耕產學合作的成果，期能以科技深化低碳轉型，朝產學共創永續新動能邁進。

▲經濟部產業園區管理局高雄楠梓科技產業園區日月光半導體公司高雄廠，舉辦環境技術研究發表會活動，有學研界及該公司人員與會，期以科技深化低碳轉型。(圖／記者黃守作攝，2025.11.06)

經濟部產業園區管理局高雄楠梓科技產業園區日月光半導體公司高雄廠環境技術研究發表會活動，是由日月光半導體公司高雄廠處長顏俊明主持，成功大學助理研究員張志平、成功大學顧問謝宗霈、東海大學執行長駱永建等學研界代表，以及該公司人員與會。

▲日月光半導體公司高雄廠處長顏俊明致詞。(圖／日月光半導體公司提供)

日月光半導體公司高雄廠處長顏俊明表示，在全球淨零浪潮與永續挑戰下，如何以科技與創新實踐綠色轉型，已成為產業發展的關鍵課題，日月光半導體公司高雄廠秉持「以科技創新推動永續」的理念，持續透過產學合作深化環境治理，乃舉辦此一環境技術研究成果發表會，再度攜手成功大學與東海大學，聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適，以及碳捕捉等領域，展現企業以科研實踐永續的行動力。

▲經濟部產業園區管理局高雄楠梓科技產業園區日月光半導體公司高雄廠，舉辦環境技術研究發表會活動，有學研界及該公司人員與會，期產學共創永續新動能。(圖／記者黃守作攝，2025.11.06)

顏俊明說，日月光半導體公司高雄廠自2015年推動環境技術研究計畫以來，已成為該公司ESG推進的重要支柱，透過跨界合作、知識交流與實驗驗證，持續為企業環境管理，注入創新能量與永續動能，今(114)年的研究成果，展現日月光半導體公司以科技落實永續的實踐力，從智慧監測、水資源管理到碳循環技術，展現跨域創新的多元面向。

顏俊明並說，今(114)年研究團隊運用人工智慧(AI)模型辨識放流水中微量物質，成功開發可應用於中水廠前端監測的人工智慧(AI)水質篩檢系統，可提前預警異常水質，提升再生水穩定供應與製程安全，另有專案針對封裝製程塑膠廢棄物，進行燃料化再利用(SRF)評估，來驗證其熱值穩定與排放控制的可行性，為高能值廢棄物減碳再利用開啟新契機。

顏俊明指出，面對極端氣候的威脅，研究團隊結合氣候推估與淹水模擬，提出以數據為基礎的防災決策架構，協助企業提升氣候韌性，另外，針對鍋爐與焚化爐煙道氣排放，發展微藻固碳與化學吸收整合技術，以驗證碳捕捉效率及副產物再利用潛力，展現碳循環技術的應用實效，未來將持續以產學合作為推動核心，深化低碳科技應用，實踐循環經濟理念，攜手供應鏈與社會各界共築永續未來，以行動實踐企業永續承諾。

