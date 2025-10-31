日月光封測業績成長Q3 EPS達2.5元 31日開盤後38分拉上漲停

文 ‧ 張興華

▲ 取自日月光官網

川習會結束雙邊達成初步的一年降稅協議，台股31日走出自我格局，加權指數平高開出震盪走高，開盤後25分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、電機機械及生技，電子相關類股以電子零組件類股表現相對強勢，而封測股日月光公布Q3財報，每股盈餘2.5元呈現雙增，31日開盤在量能驅動下， 38分便拉至247.5元漲停，再創歷史新高，上漲22.5元，成為輝達概念族群股中量價表現最突出的個股。

美股30日收盤受聯準會(Fed)主席鮑爾釋出12月將不再降息的訊息，四大指應聲下跌，台股31日開盤則受川習會達成降低關稅等貿易協議，以及會中未提及台灣等利多，加權指數開盤以小跌7.06點開出，隨後在權王台積電(2330)表態下，指數也跟著拉抬走高，於40分指數上漲超過156點。櫃買市場指數則是以平高上漲0.15點開出，隨後指數在買盤帶動下，指震盪走高，於41分指數上漲超過2點。

而輝達概念族群股31日開盤後，以封測股日月光及京元電(2449)表現最為強勢，二檔股價均帶量衝高，其中又以日月光的漲勢更為凌厲，股價在Q3財報公布營收獲利大幅成長的反映下，於38分即在量能驅動下一舉攻上247.5元漲停、上漲22.5元，再創史新高。而京元電股價表現也不遑多讓，在買盤積極介入，股價開盤後也應聲拉抬走升，於41分攻上217.5元高點、上漲14.5元、漲幅超過5.6%，股價亦創歷史新高。

理周投研部指出，日月光Q3營收1685.69億元、季增11.8%、年增5.3%，為7季以來新高，同時受惠先進封測業績大幅成長，Q3毛利率達17.1%、季增0.1%、年增0.6%，而單季歸屬母公司業主獲利為108.7億元、季增45%、年增12%，當季每股盈餘為2.5元，亦高於前一季與去年同期。

截至30日收盤，外資買超並未縮手，共連續12日買超共計68045張，主力也連續5日買超共計10953張，投信則是連續4日賣超共計1599張，自營商當日賣超387張。至31日盤中股價表現，日月光已是連續6日上漲，股價共計上54.5元。

理周投研部指出，以31日日月光盤中漲停價247.5元計算，股價已站上所有均線之上，且目前股價乖離率均在偏大區區間內，且股價更突破外資上調的228元目標價，不過若以同業平均比益比31.4計算，與目前本益比僅約28倍計算，仍屬落後，後續在業績與量能配合下，股仍有再向上突破的可能，但現階段操作建議宜先觀望，不適合貿然追高，可於股價拉回時，再尋適當買點進場做中線以上佈局。

