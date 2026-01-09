日月光投控去年第4季營收單季次高 今年先進封測看增

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）封測廠日月光投控今天公布2025年12月自結合併營收新台幣588.65億元，月增0.08%、年增11.3%，投控去年第4季自結營收1779.15億元，季增5.5%、年增9.6%，次於2022年第3季的1886.26億元，是單季次高，優於投控原先預期的季增1%至2%。

展望今年，日月光投控先前評估，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動先進封裝和測試業績，預期今年先進封測業績可再增加10億美元。

廣告 廣告

投控累計去年自結營收6453.88億元，年增8.4%，創歷史次高。

觀察封裝測試及材料項目，根據資料，投控去年12月相關自結營收375.86億元，月增4.2%、年增25.9%，去年第4季封測材料營收1097.07億元，季增9.4%、年增24.2%，優於原先預期季增3%至5%區間。

日月光投控去年在封測及材料營收累計3892.28億元，較2024年的3258.75億元成長19.4%。若以美元計價，投控去年封測事業營收125.39億美元，較2024年的101.78億美元成長23.2%，優於原先預期年增逾20%。

投控先前指出，2025年在先進封裝及測試業績可達到16億美元，測試業績成長幅度可超過封裝業績2倍。（編輯：張均懋）1150109