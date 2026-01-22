日月光投控連發3波重訊 投資25.8億擴充設備拚產能



日月光投控（3711）今天（22日）代旗下2家子公司日月光半導體製造及矽品精密工業接連發布3則重大訊息，公告取得供營業用之機器設備及廠務工程合約，以因應生產及營運需求，交易總金額合計約新台幣25.79億元。

根據重訊內容，日月光半導體製造向設備商東京威力，於民國114年2月13日至115年1月22日取得一批供營業用機器設備，累計交易總金額為11億4882萬元。

另一子公司「矽品精密」公告2項廠務工程合約，總投入金額約14.3億元。其中矽品耗資8億8024.9萬元委託聖暉工程科技公司負責廠務工程，契約起迄日期自115年1月18日至116年3月31日；另一項合約則委託「勝義發營造」，金額約5億5007萬元，工程預計在116年6月底前完工。

廣告 廣告

根據《ETtoday》報導，日月光集團3次重訊公告，投資額近26億元，投資對象涵蓋國際設備大廠與國內專業營造團隊，確保生產穩定，也為了在下一波景氣循環中搶占先機。（責任編輯：殷偵維）