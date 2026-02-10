日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動
（中央社記者鍾榮峰台北10日電）封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21.3%，創歷年同期新高。
在封裝測試及材料部分，日月光投控自結1月相關營收376.39億元，月增0.1%、年增33.8%。
日月光投控先前在法人說明會上預期，第1季包括封測和電子代工服務營運可較季節性表現佳，今年毛利率目標逐季成長，未來長期獲利表現可期。
日月光投控預估今年在先進封測（LEAP）營收將較2025年的16億美元，倍增至32億美元，今年先進封測全製程相關營收目標年成長3倍，到今年底占整體先進封測業務比重到10%，今年成品測試（FT）占測試業務比重目標至10%。（編輯：楊凱翔）1150210
其他人也在看
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
轉虧為盈！友達2025年獲利68億元 每股盈餘0.9元
面板廠友達（2409）今（10）日舉行法說會，公布2025年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元，全年轉虧為盈。展望今年，友達表示，目前外在變數仍多，審慎樂觀看待今年整體市場需求
台積電明天有多噴？ 名師喊：1900元有機會
台積電（2330）今（10）日公布 1 月合併營收高達4,012億元，不僅首度站上 4,000億元大關，更繳出月增19.8%、年增36.8% 的「雙增」超強成績單。這份神級數據徹底粉碎了市場對第一季淡季的疑慮，PTT與各大社群瞬間湧現慶祝行情，網友紛紛大讚：「2,330 元真的要到了！」、「2,000 元以下都是禮物」。不過，股市名師看法趨向分歧，有人看好 1,900 元指日可待，但也有專家提醒短期衝擊 2,000 元恐「過於樂觀」。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
史上最強單月！台積電1月營收首度衝破4千億元 年增37％
台積電（2330）今（10）日公布今年1月營收，金額為4,012億5,500萬元，創下史上最強單月營收，月增19.8%，年增幅度36.8%。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
56萬股民注意！友達宣布發放0.4元現金股利 5/28舉行股東會
面板廠友達（2409）2025年全年轉盈，每股盈餘0.9元，董事長彭双浪今（10）日表示，董事會通過以盈餘配發現金股利每股0.4元。此外，公司同步公告，今年股東會將於5月28日舉行。
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
55歲才存ETF會太晚嗎？網友自認「薪水低、存款少」求救：這場複利馬拉松還跑得動嗎？
近期有網友在論壇發問：55歲開始買ETF，有意義嗎？網友自述：目前55歲，薪水不高、存款不多，且預計只能工作到60歲，現在才要開始定期定額存ETF有意義嗎？ 這個問題其實反映了許多中年人面對的現實處境：進入人生下半場，資產還沒準備好，還有投資的空間嗎？還值得冒風險買ETF嗎？本周投資診聊室來解答：當年齡已臨屆退休，還有需要存ETF嗎？存ETF發揮效益與退休族的投資關鍵是什麼？
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...