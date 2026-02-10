日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。

