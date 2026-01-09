日月光投控2025全年營收達6453億！年增8.4% 本週股價創歷史新高

日月光投控12月營收588.65億元，相較去年同期約年增11.27%。資料照



半導體封測大廠日月光投控今日（1/9）於盤後公布2025年自結總營收達6453.88億元，年增8.4%；達到歷年次高，僅次於2022年（6708.73億）。若以美元計算，2025全年營收約207.82億美元，年增11.8%。

日月光12月營收588.65億元，相較去年同期約年增11.27%，月增0.1%。若以美元計算，12月營收約18.8億美元，年增15.3%、月減1.2%。

日月光第四季營收達1779.15億元，約季增5.5%，年增9.6%。若以美元計算，第四季營收達57.63億美元，季增1.8%，年增14.2%。

日月光投控股價自12月下旬起漲，12/18收盤價222元，今日以272元作收，三週來漲幅超過22.5%。這禮拜三（1/7）盤中飆至281.5元，當日收在275元，創下史上盤中、收盤新高。

日月光曾於上季法說會提出2025年第四季展望，基於1美元兌換30.4元新台幣的匯率假設，預估Q4台幣營收將季增1%~2%，毛利率與營業利潤率約比上季成長70至100個基點。

若以業務別區分，ATM半導體封測事業第四季營收約季增3%~5%，毛利率約較上季成長100至150個基點。至於EMS電子代工業務第四季營收應與上季持平或略微下降，預估EMS第四季營業利潤率應與同期持平。

日月光亦指出，公司正依計畫穩步邁向先進封裝業務年營收16億美元目標，預計2025全年封測業務美元營收成長率將超過20%。

