日月光投控5月營收創同期高 AI先進封測幫大忙

[Newtalk新聞] 國內代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）昨（8）日公告五月營收，加上先前的鴻海（2317），電子六哥中已 5 家全數年增創新高，反映 AI 伺服器出貨貢獻持續擴大。市場看好，隨著輝達「GB」系列 AI 伺服器持續出貨，加上最新的「Vera Rubin」平台下半年開始量產，相關代工廠的營運將持續走強。 統整各家營收數字，鴻海以 8,594.09 億元最高，月增 3.3%、年增 39.6%，累計前 5 月營收約 3.82 兆元、年增 31.8%，單月及累計營收均為歷年同期最高；再來是廣達的 3,114.81 億元，月減 8.4%、但年增 94.4%，前 5 月營收約 1.46 兆、年增 82.6%，創歷年同期新高、單月第三高。 緯創五月營收 2,901.83 億元，月增 2.38%、年增 39.3%，今年前 5 個月營收達 1.42 兆元、年增高達 106.2%，五月份及前 5 月營收皆創歷史同期新高；緯穎營收 840.5 億元，月增 1.6%、年增 18.2%，也創歷年同期新高。累計今年前 5 月營收 4,432.89 億

Newtalk新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言