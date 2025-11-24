日月光擴充高階封測產能 斥資42億向宏璟購入中壢新建廠房72%產權
半導體封測大廠日月光投控今日（11/24）發布重訊表示，為因應AI帶動晶片應用強勁需求，以及客戶對先進封裝測試產能之急迫性，該公司今召開董事會決議通過，日月光半導體向關係人宏璟建設購入中壢第二園區之新建廠房72.15%產權。日月光亦宣布，將與宏璟合作開發高雄楠梓科技產業園區第三園區第一期廠房。
日月光半導體表示，該公司向宏璟購入的廠房座落於桃園市中壢區自強四路26號，為日月光半導體與宏璟建設簽署合建契約合作開發之廠房，日月光半導體依合建契約取得建物27.85%之產權及其土地相應持分，宏璟建設取得建物72.15%之產權及其土地相應持分，日月光半導體依合建契約向宏璟建設行使優先承購權，購入宏璟建設所持有第二園區廠房72.15%之產權（建物面積約14,065.17坪及土地約2,119.02坪），以擴充中壢分公司高階封裝測試製程之產能。
日月光半導體指出，雙方議定該案之未稅交易金額為新台幣42.31億元，係參酌戴德梁行不動產估價師事務所及天合不動產估價師聯合事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。
此外，日月光半導體與宏璟建設將採「合建分屋」模式，合作開發高雄楠梓科技產業園區第三園區第一期廠房。該案座落於高雄市楠梓區楠都段四小段，為經濟部產業園區管理局轄屬高雄楠梓科技產業園區第三園區，日月光半導體考量該案屬全新園區之素地開發，須投入諸多工程將基地由生地建設為可開發之熟地，其工程範圍並非單純興建廠房，是以借助宏璟建設之專業開發建設經驗及資源，由日月光半導體與宏璟建設聯合向園管局申請並獲准分二期投資開發。
今日擬啟動第一期廠房建置計畫，由日月光半導體提供第一期租賃建地約7,533.76坪，並由宏璟建設提供資金，合作興建廠房及智慧物流大樓（合計樓地板面積約26,509.30坪），以利完備先進封裝測試產線布局，強化長期營運競爭力。
該合建案雙方協議之合建權利價值分配比例為日月光半導體3%及宏璟建設97%，係參酌戴德梁行不動產估價師事務所及第一太平戴維斯不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並與宏璟建設協議以估價結果之平均值為基礎，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。
更多太報報導
台積電尾盤遭殺4萬張 台股爆量小漲69點驚險收紅！成交量突破7100億
羅唯仁風暴延燒 揭開台積電高層「退輔會」機制 梁孟松、蔡力行都嘗過的冷滋味
繼張忠謀後再獲殊榮！魏哲家、劉德音赴美領取半導體界最高榮譽「諾伊斯獎」
其他人也在看
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 10 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 5 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 7 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 4 小時前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 4 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
幣圈寒冬重擊川普家族！財富慘蒸發10億美元
[NOWnews今日新聞]近期加密貨幣市場疲軟，台灣知名藝人「麻吉大哥」黃立成被傳連續爆倉，資產大幅縮水。事實上，許多加密貨幣投資人在這波向下修正的行情中均慘賠，包括美國總統川普家族也是如此，根據彭博...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 11 小時前