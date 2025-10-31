日月光法說會報佳音 今急拉漲停股價創新高

▲日月光今（31）日股價開高急拉漲停，鎖死在247.7元創出歷史新高。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 日月光昨日舉行法說會，會上看好先進封測和測試需求前景，並公布第三季每股賺進2.5元創新高，且表示今年封裝測試業績大幅成長，以及增加資本支出等。今（31）日股價開高急拉漲停，鎖死在247.7元創出歷史新高。

日月光開盤以225.5元開高，不斷飆升早盤即衝上漲停板，股價隨即鎖死在247.5元，再度刷新歷史天價。

日月光投控第三季營收為1685.69 億元，較第二季增加12%，較去年同期增加5%，毛利率17.1%，較第二季增加0.1個百分點，較去年同期也增加0.6個百分點，稅後淨利來到108.7億元，季增45%，年增12%，EPS 2.5元。累計前三季營收4674.73 億元，年增7.9%，毛利率17%，年增0.8個百分點，稅後淨利 259.45億元，年增12.3%，EPS為5.89元。

日月光財務長董宏思預期，今年日月光投控在封裝測試整體業績，若以美元計價可較去年大幅成長超過20%，今年測試業績成長幅度，可超過封裝業績兩倍，今年整體先進封測營收目標16億美元確定達標，明年可達26億美元。

展望明年，他說，明年AI和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動公司先進封裝和測試業績，預估明年先進封測業績可再增加10億美元。

此外，為應對市場需求，日月光今年資本支出也將再增加10億美元，擴大機器設備與廠房相關設施採買。

