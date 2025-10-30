日月光法說／第三季每股賺2.5元！創11季新高 估Q4營收微增1～2%

美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前