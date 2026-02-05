日月光法說》2026Q1「淡季不淡」！吳田玉看好AI驅動先進封裝：營收目標倍增

日月光投控 （3711）今（5）日召開法說會，雖然公司對2026年第一季仍給出季節性下滑的指引，但管理層強調「今年首季的季節性會比往年更強」，背後原因是工作天數較少與春節加班帶動的人力成本上升；在需求端，AI 伺服器與資料中心建置仍是最主要的支撐力道。日月光投控營運長吳田玉直言，AI 世代的競爭焦點已從單一晶片效能，轉向「系統級最佳化」：從晶片到封裝、供電、矽光子、製造效率到散熱都必須一起協同，「在供應吃緊、技術快速演進下，領先者會拿到 first-mover advantage。」

Q4封測年增 24.2% 拉升動能，全年 EPS 9.37 元

日月光投控公布2025年第四季合併營收 1,779.15 億元，季增 5.5%、年增 9.6%；2025 全年合併營收 6,453.88 億元，年增 8.4%。其中封測事業成長更為突出：第四季封測營收 1,097.07 億元，季增 9.4%、年增 24.2%；全年封測營收 3,892.28 億元，年增 19.4%。

獲利方面，日月光投控第四季歸屬母公司淨利 147.13 億元，基本每股獲利（EPS）3.37元、稀釋EPS 3.24元；全年基本EPS 9.37元、稀釋EPS 8.89 元。日月光表示，封測端稼動率表現優於原先預期、台灣廠接近滿載，支撐整體獲利結構維持韌性。

2026成長主軸：LEAP 16 億美元倍增至 32 億美元，封裝占 75%、測試占 25%

展望 2026 年，財務長董宏思將成長動能聚焦在「先進解決方案」與「AI 普及」上。公司預期營收成長趨勢將延續至 2026 年及以後，推力來自先進解決方案需求擴大、AI 擴散與整體半導體市場復甦。

其中，最受市場關注的是先進封裝與測試整合服務（LEAP）。日月光投控明確訂下目標：2026年LEAP服務營收將由2025年的16億美元，倍增至32億美元（約合新台幣 1,004.8 億元，匯率31.4計算），結構上約75%來自封裝、25%來自測試。管理層在 QA 也補充，LEAP 需求仍強，若不受產能擴建節奏限制，仍具上行空間；同時，公司正推進更完整的後段整合服務（Full process）與終測（final test），希望在今年底讓 Full process 對 LEAP 的貢獻達到約一成，並擴大終測相關營收占比。

2026資本支出續加碼15億美元

為支撐 LEAP 倍增與多年度成長，日月光投控也同步宣示擴大投資。公司指出，將擴大資本支出，並投資研發、人力、先進產能與智慧工廠基礎設施。

其中，2026年機器設備資本支出規劃將在 2025 年 34 億美元基礎上再增加15億美元（34 億美元約合新台幣 1,067.6 億元、15 億美元約合新台幣471.0億元，匯率 1 美元＝31.4 元），其中約三分之二將投向 leading-edge services，以因應先進封裝、先進測試等需求。

2026首季合併營收估季減5～7%，封測毛利率維持 25%～30%

至於 2026 年第一季展望，董宏思表示，封測與 EMS 都將出現「較往年更強的季節性」。以匯率假設 1 美元兌 31.4 元計算，公司預估第一季合併營收將較上季下滑 5%～7%，合併營益率可能季減 100～150 個基點。

拆到封測事業（ATM）來看，公司預估第一季營收季減「低到中個位數」，毛利率維持結構區間、落在 25%～30%。管理層並點出兩個主要原因：第一季工作天數較少，以及農曆年加班帶動的人力成本上升，使短期毛利與營益率承壓。

Taiwan Plus One：檳城成主要擴張聚落，並在韓國、菲律賓擴建據點

在全球製造配置上，吳田玉延續「Taiwan Plus One」策略。他解釋，台灣晶圓來源多數可在台灣完成封測；但面對「非台灣生產晶圓」與客戶全球供應鏈韌性需求，日月光投控必須提供更多元的製造選項，因此以馬來西亞檳城作為主要擴張聚落，聚焦車用與未來機器人等應用，同時也在韓國、菲律賓擴建據點，以支援客戶全球化需求。

矽光子／CPO 長鏈條協作，日月光與 USI 以「系統級最佳化」互補

法說會上，投資法人將焦點放到矽光子與共同封裝光學（CPO）趨勢下的供應鏈分工。吳田玉指出，光學相關供應鏈是一條從晶片、封裝到系統、光收發模組乃至機櫃的「長鏈條」，日月光（封測）與旗下 USI（環電，系統端）在系統級最佳化上互補、並非衝突；封裝端要能深入理解不同堆疊與電／光方案的系統權衡，而台灣叢聚在晶片、基板到系統端具備協作效率，將成為公司因應新世代互連技術的重要競爭力。

整體而言，日月光投控本次法說會釋出的訊息很清楚：短期第一季仍會反映較強季節性，但公司將以 AI 驅動的先進封裝與測試整合服務為主軸，透過擴產與資本支出加碼，把成長曲線延伸到 2026 年及以後。

