日月光第十一屆環境技術研究成果發表會 產學合作以科技創新推動永續
【記者 王靚慧／高雄 報導】日月光高雄廠今（6）日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇舉辦第十一屆「環境技術研究成果發表會」，再度攜手成功大學與東海大學，聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適及碳捕捉等領域，展現企業以科研實踐永續的行動力。
日月光高雄廠秉持「以科技創新推動永續」的理念，持續透過產學合作深化環境治理，自 2015 年以來，高雄廠環境技術研究計畫已成為公司 ESG 推進的重要支柱，透過跨界合作、知識交流與實驗驗證，持續為企業環境管理注入創新能量與永續動能。今年的研究成果展現日月光以科技落實永續的實踐力，從智慧監測、水資源管理到碳循環技術，展現跨域創新的多元面向。
本次發表研究團隊運用人工智慧模型辨識放流水中微量物質，成功開發可應用於中水廠前端監測的 AI 水質篩檢系統，可提前預警異常水質，提升再生水穩定供應與製程安全；另有專案針對封裝製程塑膠廢棄物進行燃料化再利用（SRF）評估，驗證其熱值穩定與排放控制的可行性，為高能值廢棄物減碳再利用開啟新契機。面對極端氣候的威脅，團隊結合氣候推估與淹水模擬，提出以數據為基礎的防災決策架構，協助企業提升氣候韌性；另針對鍋爐與焚化爐煙道氣排放，發展微藻固碳與化學吸收整合技術，以驗證碳捕捉效率及副產物再利用潛力，展現碳循環技術的應用實效。
日月光高雄廠處長顏俊明表示，環境技研已推動第十一年，其中合作學校有十五間，近七十件的合作專案，永續發展不是口號，而是一場長期的實踐行動。透過環境技術研究專案的推動，日月光能不斷將學術研究轉化為具體實務，強化製程韌性與減碳效益，同時也與學界共同探索環境管理的新方向。他進一步指出，此次專案更針對全球氣候變遷的議題深入研究，且面對全球供應鏈的低碳轉型趨勢，企業必須以科學數據為基礎，從源頭管理到技術創新全面布局，方能在永續競爭中占得先機。
日月光高雄廠已連續十一年推動環境技術研究，涵蓋能源、水資源、廢棄物及氣候韌性等面向，累積研究投入金額逾新台幣 8,000 萬元，專案成果均揭露於永續報告書資訊公開分享。未來，日月光將持續以產學合作為推動核心，深化低碳科技應用，實踐循環經濟理念。
