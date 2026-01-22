日月光重訊3連發！25.8億花下去 火力全開拼產能

財經中心／師瑞德報導

日月光投控（3711）今（22）日傍晚代旗下兩家子公司：日月光半導體製造及矽品精密工業，接連發布三則重大訊息，公告取得供營業用之機器設備以及廠務工程合約，以因應生產及營運需求。三項交易總金額合計約新台幣25.79億元。

根據重訊內容，子公司日月光半導體製造向設備商東京威力（TOKYO ELECTRON LIMITED）取得一批供營業用之機器設備。該交易事實發生期間介於民國114年2月13日至115年1月22日，累計交易總金額為新台幣11億4,882萬元（未稅）。

此外，另一子公司矽品精密工業則分別簽署了兩項廠務工程合約。其中一項合約交易相對人為聖暉工程科技股份有限公司，契約總金額為新台幣8億8,024萬9千元，契約起迄日期自115年1月18日至116年3月31日。

矽品精密工業的另一項廠務工程合約則與勝義發營造股份有限公司簽訂，契約總金額為新台幣5億5,007萬元，契約起迄日期自114年12月19日至116年6月30日。

日月光投控於公告中載明，上述三項交易之對象皆非公司關係人，取得之具體目的均為供生產及營運用。

