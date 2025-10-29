日月光218元天價、京元電亮燈207元，全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局：不愧AI教主

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」 這也讓輝達股價週二(10/28)大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。 此外，黃仁勳也公開點名感謝台積電(2330)、鴻海(2317)與日月光(3711)，帶動週三(10/29)日月光盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同時同屬封測廠的京元電子(2449)也衝至207元漲停價。 知名分析師陸行之發文表示，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin銷量在2025/2026年將達0.5兆美元，明顯高於市場預期，讓他不禁表示：「教主不愧是AI教主」。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會上宣布，最新一代Grace Blackwell系統全球累計訂單金額已達5000億美元，預計2026年底前出貨量將達2000萬顆GPU，成長速度是前一代 Hopper的5倍，改寫半導體產業產品週期紀錄。

廣告 廣告





黃仁勳透露，Grace Blackwell系列自推出以來需求持續爆發，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，遠超市場預期。相較之下，上一代Hopper在整個產品生命週期也僅出貨400萬顆，凸顯AI運算需求正以前所未見的速度攀升。

諾基亞攜手輝達 明年起實地驗證AI RAN設備

不僅如此，輝達將以每股6.1美元，認購諾基亞將發行的1億多股新股，總金額10億美元（約合300億台幣）。



受到這項消息激勵，諾基亞在紐約證交所的股價，於台灣時間周三（10/29）凌晨盤中最高飆升近3成至8.19美元。

綜合美國財經媒體CNBC及輝達聲明，根據輝達與諾基亞的最新策略合作計畫，諾基亞將引進輝達專為6G通信打造的電信運算平台ARC（Aerial RAN Computer），諾基亞將開發以輝達平台為基礎的這種AI RAN（無線電接取平台），擴大在全球電信設備的產品線。

相關新聞： 黃仁勳華府演講：川普要我把製造帶回美國，9個月後Blackwell在亞利桑那量產！台積、鴻海、矽品全都上鏡頭

Nokia獲輝達約300億台幣投資，股價飆漲近30%！一夜之間從「時代的眼淚」變成AI時代新星

點名感謝「台灣3廠」 日月光漲7%、京元電新天價

黃仁勳在GTC大會演講，也公開點名感謝台積電、鴻海與日月光投控，因此帶動日月光週三盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同屬封測廠的京元電子衝至207元漲停價。

日月光股價以205元盤上開出後一路走高，最高一度來到218元，上漲逾7%；京元電子也同步走強，開盤不到10分鐘攻上漲停價207元，雖然漲停沒有鎖住，但仍上漲逾8%。

日月光月線圖

日月光月線

京元電月線圖

京元電股價月線圖

GTC演講帶動輝達股價飆新高 陸行之：不愧是AI教主

輝達執行長黃仁勳GTC主題演講，透露今、明年出貨量將上看5000億美元（約新台幣15.2兆元），激勵輝達股價28日收盤飆漲近5％，衝破200美元（約新台幣6111元）大關創新高。

對此，知名分析師陸行之在臉書發表看法，認為輝達銷售額預估明顯高於市場預期，是輝達股價創新高的關鍵因素之一，並讚嘆黃仁勳「不愧是AI教主」。

陸行之表示，黃仁勳在GTC大會上表示，預計2025-2026年Blackwell/Rubbin GPU的銷售額將達到5000億美元，這相當於 2000萬片Blackwell/Rubbin GPU的出貨量，比Hopper GPU出貨量400萬顆高出5倍，比彭博社4000億美元（約新台幣12.2兆元）銷售額的普遍預期高出20%以上，並認為這是輝達股價28日突破200美元，創下新高並上漲近5%的關鍵原因之一。

陸行之指出，輝達推出了用於量子運算平台的NVQLink和Cuda-Q，這導致IONQ、Rigetti、D-Wave等多家量子電腦公司被拋售。而輝達對諾基亞（Nokia）的10億美元（約新台幣305.6億元）投資使諾基亞進入了循環融資循環，以回購輝達的Aerial RAN計算機，用於6G AI-RAN投資，也推升諾基亞28日股價上漲22.8%。對於黃仁勳上述種種操作，讓陸行之直呼「教主不愧是AI教主」。

輝達陸行之

▲陸行之臉書發文。（翻攝陸行之臉書）





更多今周刊文章

天氣／把握最後好天氣！第2波東北季風報到，這天起低溫下探17度…還有颱風生成？最新10日預報出爐

全球10大最糟航空公司出爐！遺失行李家常便飯、客艙還冒煙...亞洲唯一上榜是它「台灣常有促銷價」

南亞科、鴻海、廣達誰最有機會「再漲100元」？台股2萬8還能進場？郭哲榮點名2飆股：看到1訊號「用力買」