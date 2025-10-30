日月光Q3每股賺2.5元創高 明年先進封測佳

▲日月光今（30）日舉行法說會。圖為日月光營運長吳田玉。（圖╱日月光投控提供）

[NOWnews今日新聞] 日月光投控今（30）日舉行法說會，第三季單季稅後淨利108.7億元，季增45%、年增12%，寫2023年以來單季高點，每股稅後純益2.5元，也創11季以來新高。財務長董宏思預估，今年封測事業美元計價業績將大幅年增逾20%，看好明年先進封測業績可再增加10億美元。

日月光投控第三季營收為1685.69 億元，較第二季增加12%，較去年同期增加5%，毛利率17.1%，較第二季增加 0.1個百分點，較去年同期也增加0.6個百分點，稅後淨利來到108.7億元，季增45%，年增12%，EPS 2.5元。累計前三季營收4674.73 億元，年增7.9%，毛利率17%，年增0.8個百分點，稅後淨利 259.45億元，年增12.3%，EPS為5.89元。

日月光投控表示，第三季先進封裝與測試仍然是公司成長的主要動能，且該季旺季表現是自疫情以來最明顯的一次。從客戶端來看，市場的態度正從「按需求預訂產能」轉為「提前預訂產能」，並確保原物料的可用性。整體而言，客戶現在更重視供應鏈的保障性與穩定性。

董宏思預期，今年日月光投控在封裝測試整體業績，若以美元計價可較去年大幅成長超過20%，今年測試業績成長幅度，可超過封裝業績兩倍。

展望明年，他說，明年AI和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動公司先進封裝和測試業績，預估明年先進封測業績可再增加10億美元。

另一方面，法人提問，競爭對手將在美國布局先進封裝產能，日月光對於美國市場的投資策略。對此，日月光強調，「不會為了搶市佔而市佔」。如果看不見合理的投資報酬或足夠的毛利率，那就不會是積極投入的業務領域。

公司也直言，如果競爭同業能夠獲利，那也很好。但對日月光而言，仍無法確定投資是否能帶來合理回報。

董宏思也強調，日月光目前在一般封裝領域「沒有看見任何負面訊號」。整體市場狀況非常健康，先進封裝與一般封裝皆保持強勁的成長動能。

